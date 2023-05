Una de les fires més esperades pels amants del rock 'n' roll i la cultura del vinil s'ha celebrat avui a l'Espai la Pineda de Sant Gregori. Nostaldisc Vol.6 ha ofert una àmplia varietat d'activitats i concerts perquè el públic hagi pogut gaudir d'un dia inoblidable. La fira ha començat amb la inauguració oficial, seguida pels tallers familiars de Meraki.440 que han divertit grans i petits per igual.

A les dotze del migdia, el pregó de la fira, a càrrec de Xavier Castillón, ha donat el tret de sortida a la música en directe. El concert homenatge a Xavier Rodríguez ha estat un dels moments més emotius de la jornada. A més, els imitadors d'Elvis Presley han competit per demostrar qui era el millor al gènere, unes actuacions que han donat el toc de color.

L'espectacle de pintura i música "Concert de guixos i guitarres" a càrrec de Pep Admetlla i Francesc Bertran ha estat una experiència única per als amants de la música i l'art. Música i pintura en un mateix escenari, tot un espectacle pels sentits.

A la tarda, s'ha previst l'actuació d'Hellinside, The Jumpin Jacks i Oh Well & Det Ferring. A més, l'exposició "Stones al Vicente Calderón 1982" presentada pel fotògraf Refel Bosch ha permès gaudir d'imatges icòniques d'una de les bandes més llegendàries de la història del rock.