Un projecte artístic d’Andrés Siri sobre la forma i la possibilitat de fer aparèixer la imatge i un altre de Laura Bergillos basat en el temps i el ritme són les dues propostes guanyadores de la nova edició del programa Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona pel 2023 i 2024. D’entre les catorze propostes presentades, el jurat ha optat per Phasmas de l’artista d’origen argentí resident a Girona Andrés Siri, i Tempo: moviment o pausa, de la llagosterenca Laura Bergillos.

Phasma, paraula grega que vol dir «forma», «aparició» o «fantasma», designa imatges que no estan totalment definides, perquè provenen de les ombres. Dibuix, cianotípia, pintura, frottage, instal·lació i vídeo formen part d’aquest plantejament expositiu on les imatges amaguen i revelen significats ocults i que el jurat ha escollit pel seu plantejament «coherent i la bona articulació dels diferents tipus de materials» amb què l’artista indaga sobre com fer aparèixer la imatge. El jurat n’ha remarcat el nivell de qualitat i la presentació com un recopilatori de la trajectòria artística de l’autor els darrers anys, que possibilita donar a conèixer l’obra de Siri al territori on itinerarà la mostra.

Pel que fa a Tempo: moviment o pausa, un projecte que parteix de l’estat de realitat que s’obté després de la pràctica contemplativa, el jurat ha valorat la proposta pel seu «alt grau de sensibilitat, pel seu plantejament i la disposició de les peces a l’espai». També per la tria i el treball dels materials, com ara teles, teixits i fils, i els jocs i textures d’aquests amb la llum, amb què Bergillos «acaba configurant uns entorns expositius íntims que afavoreixen experiències sensitives».

El jurat d'aquesta convocatòria estava format per Mònica Aymerich, tècnica d’exposicions de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona; Carme Clusellas, directora del Museu d’Art de Girona; Teresa Grandas, conservadora d’exposicions del MACBA; Montserrat Mallol, directora del Museu de la Garrotxa; Bernat Puigdollers, crític d’art i director d’art de la Fundació Vila Casas, i l’artista Pere Noguera.

La primera exposició s’inaugurarà al setembre a la Casa de Cultura de Girona i després voltarà per les comarques gironines. Prendrà el relleu a un dels projectes seleccionats a la darrera convocatòria de les Exposicions Viatgeres, La construcció d’un simulacre, d’Adrià Gamero, que encara es podrà veure aquest estiu a l’espai expositiu de La Casa de la Paraula, a Santa Coloma de Farners, i, ja a la tardor, al Museu de la Mediterrània, a Torroella de Montgrí. L’altre projecte que formava un tàndem amb Gamero és Contra natura, de l’artista saltenc Manel Bayo, que també va recórrer diferents espais expositius de les comarques gironines els anys 2021 i 2022.