Entre el 6 i el 9 de juliol, Girona i Salt tornaran a convertir-se en epicentre de la creació jove en arts escèniques. El Festival Z, que vol donar visibilitat a artistes de menys de 30 anys que treballin en el món de les arts en viu -i a les seves companyies- s'estendrà aquest 2023 a cinc espais dels dos municipis. Es podran veure propostes a El Canal de Salt, el Municipal de Girona, el centre cívic de Sant Narcís, l'escola universitària ERAM i la Sala La Planeta. A més, l'últim dia del festival, el Z es traslladarà fins a la Casa Marès de Pujals de Cavallers (al Pla de l'Estany) on es farà l'excursió de tancament del certamen, en col·laboració amb el Festival Píndoles. El Festival Z també es projecta "com una plataforma d'acompanyament i promoció de materials escènics produïts a Catalunya". L'objectiu, assegura l'organització, és "generar oportunitats de qualitat i negoci, ja que a més de la programació artística, el certamen acull cercles de debat i reflexió, a més d'activitats professionals centrades en l'actualitat de la creació escènica emergent". Cada any, l'equip del Festival Z proposa un lema que intercali els seus valors amb l'actualitat i les necessitats del sector. El d'aquest 2023 l'han escollit els seguidors del certamen a través de les xarxes socials. A través d'una enquesta, el leit motiv triat ha estat 'Unicorns a la vista!', amb l'objectiu de "celebrar, reivindicar i visibilitzar la pluralitat i diversitat que existeix en el món de les arts escèniques, dialogant amb els públics de manera tant lúdica com compromesa", explica l'organització. Debat i reflexió Més enllà de la programació escènica, el lema del Festival Z 2023 prendrà especial importància a les activitats professionals i als cercles de debat i reflexió. Per una banda, el col·lectiu L'Última Merda donarà el tret de sortida a les activitats professionals. Després d'haver passat pel Festival Escena Poblenou i La Mostra d'Igualada, presentaran la seva darrera assemblea, 'El perreo (reflexiu) de les arts escèniques: Què representa que hem de fer?'. L'activitat vol plantejar de manera divertida i participativa preguntes relacionades amb la representació de la diversitat i la diferència a l'escena catalana, posant en dubte les realitats que sovint s'hi reflecteixen. D'altra banda, els cercles de debat i reflexió posaran al centre la creació LGTBIQ+ i la presència (o no) de cossos no normatius a les escoles superiors d'art dramàtic de Catalunya. Aquests debats estaran moderats per la creadora i productora Laura Pujol. Aportant un to lúdic i irreverent, el director d'orquestra, musicòleg i tarotista Lluís Soler, activarà les reflexions a través de la lectura de les cartes del tarot. El primer debat s'ha titulat 'Hi cabem? La diversitat a la formació superior en arts escèniques' i hi prendran part l'actor Quim Lisorgas, l'estudiant d'Arts Escèniques a l'ERAM Mercè Badia i l'artista multidisciplinar Andrea Pérez. El segon diàleg, sota el títol 'Creació i representació LGTBIQ+ a les arts escèniques catalanes' reunirà l'actriu i activista intersex Laura Vila Kremer, la professional del sector tècnic de les arts escèniques Manoly Rubio i el graduat en Arts Escèniques per l'ERAM Fran Puche.