«Igual que hem de parlar més de la mort, s’ha de parlar més de l’inici de la vida, però això no interessa gens», assegura la creadora teatral Carla Rovira, sobre «un debat que tenim molt poc madur i que et confronta amb la vida». La dramaturga, directora i actriu gironina debuta aquest dijous al Teatre Municipal de Girona, després d’haver passat per grans escenaris com el Teatre Lliure i festivals com Temporada Alta. Ho fa amb [Èxit] through the gift shop, un espectacle itinerant construït a partir de la seva experiència personal i que reflexiona sobre els conceptes d’èxit o fracàs aplicats als processos de gestació.

Estant embarassada, li van detectar una malformació al fetus. Era el 12 de març del 2020, el dia abans que acabéssim tots confinats, i amb aquell diagnòstic hi havia quatre possibilitats: una implicava que la criatura tingués una vida autònoma, les altres tres, no. «Només es podia saber què passaria esperant i ja no hi havia possibilitats d’avortar, perquè m’ho detecten a la setmana 26 i és legal avortar de manera lliure fins a la 22. L’única manera de fer-ho era que un tribunal mèdic certifiqués que el pronòstic era prou dolent perquè la criatura no tirés endavant», explica.

«De la pitjor experiència de la meva vida, el més rellevant és que de sobte em sentia un fracàs, ni tan sols volia posar-me roba d’embarassada perquè el meu cos no sabia gestar», afirma.

«Era conscient que no era l’única a qui li ha passat una cosa així, però jo m’hi sentia. Hem de deixar d’individualitzar aquestes experiències, perquè cauen com una llosa sobre la persona. La gent sent que és culpa seva i deslegitima la seva vivència», assegura Carla Rovira, que afirma que cal continuar visibilitzant el que abans era un tabú, «experiències molt doloroses que cada cop més surten a la llum, però aprofundint en el perquè».

«La idea d’èxit i del fracàs està totalment arrelada a la història del capitalisme, que jutja què és exitós i què no», continua.

«A més, les dones embarassades estan molt infantilitzades, hi ha un punt de realisme màgic al voltant dels embarassos, constantment et diuen ‘no diguis això, no pensis això’, com si no es pogués ni parlar dels casos que van malament», segueix.

«Aquella situació m’obria un munt de preguntes i em va confrontar a tot el meu capacitisme, perquè una de les possibilitats era que la criatura naixés amb síndrome de Down: què era per mi una vida digna? què estava disposada a sostenir jo com a mare? què passa amb les persones amb discapacitat, que no tenen dret a venir al món?», es planteja, tot i que remarca que són qüestions per a les quals no té resposta.

Ha creat l’espectacle a partir del seu cas personal i d’entrevistes amb una quarantena de persones que han passat per processos de gestació molt diferents, un treball d’investigació que es plasma davant l’espectador: «per mi, un espectacle està bé si la gent en surt pensant on soc jo en aquest tema, no on està l’autora, per això m’interessa més explicar el procés de pensament que no el resultat final».

«Les persones que treballem des d’una ideologia concreta generem un camí més honest per a l’espectador», diu, perquè «el teatre pamfletari és el que no evidencia la ideologia des d’on parla».

Programat dins el Paranormals, el cicle d’espectacles de creació contemporània, [Èxit] through the gift shop és una autoficció emmascarada amb la qual Rovira guiarà el públic per diversos espais del Teatre Municipal per mostrar-los peces expositives ideades per ella mateixa i Manoli Rubio sobre un tema, explica, que alguns programadors han titllat de «massa específic, com si el fet de ser el resultat d’una gestació no fos una cosa que comparteix tothom que és en una sala».

Tot i que cada vegada hi ha més peces teatrals que aborden qüestions com la mort perinatal o la mort de criatures poc després de néixer (Llibert, Una gossa en un descampat), Rovira considera que es tracta en la majoria dels casos de «processos encarnats, perquè és un tema del qual ningú té ganes de fer ficció». «A les dramaturgues se’ns demana que exposem les nostres vivències més doloroses per legitimar-nos, has d’explicar les coses més difícils de la teva vida perquè et facin cas com a creadora?», reflexiona.

En el seu cas, però, sí que n’ha construït un text de ficció, El canvi, una mena d’spin off d’[Èxit] through the gift shop amb què es va endur la passada edició del Torneig de Dramatúrgia de Temporada Alta.

La precarietat, «el gran tema»

«Aquesta obra m’ha arruïnat», reconeix Rovira sobre el muntatge, estrenat l’estiu passat a Fira Tàrrega. «Jo soc per mi sola una companyia amb poca capacitat de producció, tot i viure d’això, i he rebut moltes ajudes, però no són suficients», admet.

«La precarietat ha estat i és el gran tema del teatre, sobretot la mala repartició dels diners. Hi ha gent que treballa gratis o té 25 feines, però això no vol dir que no hi hagi gent que viu molt bé. Les companyies petites tenen dret a veure, perquè això és una feina, no un hobby», remata.