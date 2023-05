Basada en una profunda investigació històrica, l’escriptor Miquel Àngel Bergés novel·la a Coses que fem abans de ser oblidats (Pagès Editors) la vida dels anarquistes Félix Lorenzo Páramo, primer alcalde anarquista de Lleida; Josep Larroca, president del Tribunal Popular i Maria la Caçadora, miliciana perseguidora de capellans i el seu paper en la Guerra Civil. El dibuixant Josep Maria Cazares incorpora un còmic explicant el making-off de la novel·la.

Com era la Catalunya dels anys 30?

Activa, inserida en els corrents europeus, i en cert sentit força conflictiva.

De Félix Páramo, personatge real de la novel·la, amb prou feines queden referències avui dia...

Félix Páramo va ser format a Catalunya, primer alcalde anarquista de Lleida. Tot un personatge de l’època.

Josep Larroca, com a president del Tribunal Popular, va sentenciar a mort 145 persones.

Va ser el primer president del Tribunal de la regió, institució que anava per lliure i que era força expeditiva en les penes de mort.

Un home dur, diguem-ne.

Sí. Jo vaig parlar amb el seu fill, com amb el de Félix Páramo. Els fills me’n van donar una visió com a pares molt durs, molt rígids. No només quan es trobaven lluitant al front.

Com va afectar les famílies la guerra?

La guerra va trencar les famílies. A banda d’un tema generacional, els fills no entenien com els seus pares podien haver dictat sentències de mort o matat a gent, entre cometes, amb alegria.

L’exili va aprofundir la bretxa?

Josep Larroca va passar pel camp de concentració de Dachau, a Alemanya, i això sí que el va afectar molt. Es preguntava per què havia sobreviscut i tots els altres havien mort en aquell camp.

Maria la Caçadora era sobretot coneguda per perseguir capellans i altres membres de l’església?

Ella representa la gent vinguda dels pobles a servir les ciutats i que forma part del proletariat. Amb l’inici de la revolució va fer un decidit pas endavant. Ella es mou una mica amb la llei de la gravetat. A tot Catalunya apareixien capellans assassinats al mig dels carrers.

Van sobreviure amb prou feines.

Era gent normal que els va tocar de viure moments molt durs. La Guerra Civil ho va canviar tot.

A les pàgines de la novel·la el mite es fon amb la veritat.

Volia bascular la història entre realitat i ficció. En aquest cas la realitat supera la ficció, i per molt.

Per què diu que els protagonistes són doblement oblidats?

La potència de l’anarquisme a la capital catalana, Barcelona, es menja tot el que va passar al voltant. Sembla que el que no va passar a Barcelona no compta en el relat oficial de la història.

L’oblit és un tema central. Al final, tots serem oblidats?

Sí. Alguns ja estem mig oblidats.

Què voldria fer abans de ser oblidat?

No tinc pretensions ni de ser oblidat ni de ser recordat (riu). Les coses van com van i ja està.