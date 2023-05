La companyia banyolina Cor de Teatre impulsa per primera vegada un campus d’estiu per a joves. La formació, adreçada a joves d’entre 14 i 18 anys, es farà a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles del 17 al 28 de juliol, a les tardes.

Cor de Teatre Stage és un espai tant per a joves músics i intèrprets ja iniciats en el món de les arts escèniques que volen continuar aprenent i millorant la seva formació, com per a joves sense cap experiència prèvia en el món teatral i musical, però que vulguin aprendre’n. Els participants treballaran organitzats en funció dels seus nivells de coneixement, amb professionals amb experiència tant en la interpretació com en la formació i el lleure, amb el suport de tot l’equip directiu de la companyia.

Crear un grup vocal

El director de Cor de Teatre, David Costa, destaca que a banda de formar els participants en àmbits com la tècnica vocal o el teatre o la creació d’escenografies, un dels objectius del campus és «consolidar un grup vocal amb l’opció de donar-hi continuïtat durant la propera temporada».

A Cor de Teatre Stage, els participants aprendran nou repertori, treballant la preparació vocal i corporal per a la interpretació de les peces musicals; expressió corporal, prenent consciència del propi cos per a potenciar-ne l’expressivitat a l’escenari; interpretació, aprenent a acompanyar la interpretació musical amb la dramatúrgia; teatre, per incorporar text i moviment en diàleg amb la música, més enllà de l’expressió cantada; i escenografia, participant de la creació i realització de l’atrezzo i l’escenografia per a l’espectacle final.

Les inscripcions estan obertes al web de la companyia.