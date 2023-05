«No m’apuntaria mai ni a ‘Eufòria’ ni a ‘Operaciòn Triunfo’»

El gironí Pol Bordas va presentar fa uns dies a la sala La Nau de Barcelona el seu nou Ep , «L’hora del Pati». Bordas va debutar l’any 2020, i el seu estil navega entre la música urbana i el pop

Canta música urbana, però ni en anglès ni en castellà, sinó en català

Bé, canto el que visc, i com que ho visc en català, canto en català. És així de senzill.

Què feia a l’hora del pati?

A l’hora del pati suposo que em distreia una mica del que eren les classes. Com fan tots els nens, jugava i intentava descobrir-me a mi mateix. És època de veure què vols fer, amb qui vas, amb qui deixes d’anar...

S’aprèn, a l’escola?

A l’escola s’aprèn molt, però també hi ha moltes coses que no s’hi ensenyen i s’haurien d’ensenyar. Però vaja, aquestes ja les vas aprenent a mesura que et vas fent gran. Tot i així, sempre en queden d’altres per aprendre, a mi me’n queden moltes.

El va marcar, l’escola?

En aquest treball parlo força de l’escola perquè he volgut recordar tot de coses que fèiem quan érem petits. I també d’aquesta paradoxa de fer-se gran i de no saber encara què vols ser, perquè estem en constant creixement.

Li agradaria tornar a ser un nen petit?

Per un temps sí, però ara estic guai. El que m’agradaria ara és no créixer més, quedar-me a aquesta edat. Ara bé, suposo que amb el temps també se’m faria avorrit.

En una de les seves lletres parla de com li agrada veure com una noia remena el cul. Vigili, avui aquestes coses ja no es poden cantar.

Home, la lletra parla de la meva parella, de com m’agradava veure-la ballar.

És igual, això.

Cada cop el llenguatge és més inclusiu, s’ha de tenir en compte que la gent escolta el que cantes. Crec que mentre ho facis des del respecte, no hi ha problema.

Què és la música urbana?

Per mi és una música molt diferent del que pensa la gent. És la música que s’escolta al carrer, feta amb pocs recursos, amb moltes influències de rap i trap, tot i que ara tirant més cap al pop. Ha evolucionat molt, fins al punt que pràcticament tot el que es fa ara, seria música urbana. És la música dels joves.

Intueixo que no li agraden gaire els programes tipus Operación Triunfo o Eufòria.

Personalment, no m’agraden. Fan de la música més un producte que un art. Cada personatge que agafen, l‘exploten i el modelen de la manera que després vengui més. Bé, que tothom faci el que vulgui, jo no m’hi apuntaria mai.

Tenim en general prou llibertat d’expressió?

Està demostrat que no. Hi ha unes ratlles que si les passes, en pateixes les conseqüències. No hi ha prou llibertat d’expressió, per tant.

S’ha enamorat mai d’una pija, encara que no sigui de La Salle, com ocorre en un dels seus temes?

Home, sí... m’agraden, sí (riallada). En el bon sentit de la paraula, eh?

Això per descomptat, mai se m’acudiria embrutar un sentiment tan pur com l’amor

Aquells ullets que fan pampallugues, que ploren...

De què ha de parlar, la música?

La música ha de ser com qualsevol art, ha de reflectir el que un sent. En el meu cas, com em sento més còmode és parlant de l’amor i de la incertesa davant de la vida.