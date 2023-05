La pluja dels últims dies i la previsió meteorològica per al cap de setmana han obligat a suspendre la sisena edició del Festival Espurnes, que s’havia de celebrar aquest dissabte 13 de maig a Llagostera. La logística del festival requeria d'un muntatge que havia d’arrencar el dijous al Parc de l’Estació de Llagostera i, per culpa de la pluja, no s’ha pogut iniciar amb seguretat ni el mateix dijous ni el divendres al matí. Davant aquesta situació, i davant la previsió que segueix donant possibilitat de precipitacions durant tot el divendres i el dissabte, dia que s’havia de celebrar el festival, l’organització s’ha vist obligada a prendre la decisió de suspendre l’esdeveniment.

Donada la complexitat del festival resulta impossible trobar un espai alternatiu a cobert o buscar una nova data, amb la qual cosa, el festival es veu obligat a emplaçar el públic al maig de 2024 per viure la setena edició de l’Espurnes. El festival havia d’oferir aquest dissabte 9 hores de música en directe a Llagostera amb una programació de primer nivell que comptava amb artistes com Mazoni, que està celebrant la gira dels 20 anys; Sergi Carbonell, que després de la seva etapa a Txarango estrena projecte en solitari, o el grup d’Euskal Herria Zetak, que tenia a l’Espurnes un dels pocs concerts de l’any a Catalunya. El cartell musical el completaven Jo Jet i Maria Ribot, Alba Morena, Emma Yuzz, Ceaxe i Xirgo. L’Espurnes sí que va poder viure divendres passat la primera nit a la Plaça del Castell amb els concerts de Ginestà i Xavi Sarrià.