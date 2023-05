Multitud de jornades de portes obertes, visites teatralitzades com la revolució de la farina a l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries o una passejada nocturna guiada per Empúries, acompanyats de la ballarina Laia Puigvert, que interpretarà peces de dansa inspirades en les històries de la mitologia grega són algunes de les propostes amb què les comarques gironines celebraran el Dia Internacional dels Museus, que és el 18 de maig. A partir d’avui i fins diumenge 21, hi ha previstes més de 250 activitats arreu del país, una trentena de les quals a la demarcació.

El lema triat enguany pel Consell Internacional de Museus per la celebració és «Museus, sostenibilitat i benestar», que vol posar de manifest com els museus contribueixen de manera fonamental al benestar i desenvolupament de les comunitats. En aquest sentit, els museus catalans estan col·laborant en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: des del suport a l’acció climàtica i el foment de la inclusió, fins a la lluita contra l’aïllament social i la millora de la salut mental. El gruix de les activitats es concentra avui, amb la Nit dels Museus, en què els equipaments obren les seves portes als visitants i preparen activitats especials. A la ciutat de Girona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el d’Art, el d’Història de Girona, el d’Història dels Jueus i el del Cinema oferiran portes obertes des de les set del vespre i fins a la mitjanit, mentre que la Casa Masó promou visites guiades gratuïtes, amb inscripció prèvia. El fi de festa serà un concert de River Omelet a la terrassa del Museu del Cinema. Comença la recuperació de visites Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, la Generalitat publica els indicadors dels museus catalans del 2022. El nombre de visitants als museus registrats i col·leccions durant l’any 2022 va incrementar un 116,4% amb relació a l’any anterior, sumant un total de 18.787.587 visitants. Amb aquesta xifra es comencen a recuperar les dades prèvies a la pandèmia de la covid-19 (26.452.709 de visitants registrats durant el 2019). Per altra banda, durant el 2022 es van inscriure al Registre de Museus dos nous equipaments: Can Tinturé, d’Esplugues de Llobregat, i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Anteriorment, tots dos eren col·leccions obertes al públic. Durant el que portem de 2023, s’ha inscrit al Registre la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp. Quant a les xarxes de museus, durant el 2022 dos nous museus van entrar a formar part d’aquestes. El Museu Diocesà d’Urgell ara és part de la Xarxa de Museus d’Art i el Museu Geològic del Seminari de Barcelona de la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya.