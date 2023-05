Blaumut, una simfònica i 1.200 parells de mans

Blaumut, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona i 1.200 parells de mans van actuar dissabte a Girona. Junts van oferir un concert capicua que va anar de Bicicletes a... Bicicletes. Com anell al dit per la ciutat, vaja.

El grup va portar a l'Auditori la gira Blaumut 10, un repàs a la seva primera dècada de trajectòria en clau simfònica. La proposta de gran format, que també es veurà al festival de la Porta Ferrada, va fer lluir el cançoner de la banda amb una pàtina nova que va despertar l'entusiasme del públic que omplia la sala des del primer minut.

De la Bicicletes inicial a Houston o Vint-i-un botons, passant per De veritat, Only you (i el teu xampú) o la intimista Cel estranger, totes van ser rebudes amb moltes ganes i l'acompanyament del públic seguint el ritme picant de mans.

Més d'un s'hi devia deixar els palmells amb Equilibri, Aquí, ara, present o El riu, que va acabar els cinquanta músics que eren a l'escenari drets, ballant al pas que marcaven els espectadors.

"Les cançons sovint neixen en un lloc petit i a poc a poc van creixent. Blaumut vam començar tocant en bars i hem anat creixent fins a tocar en un auditori ple a vessar, però el lloc més gran on podem ser és dins vostre. Quan us les feu vostres és una meravella", va explicar el cantant, Xavi de la Iglesia.

Només hi va haver dues peces que van quedar fora de la potència orquestral: Simplement, feta només pel quintet -"és una cançó molt petita que volem que continuï sent petita"- i una repetició de Bicicletes entonada en acústic, enmig de la platea, amb el públic a tocar.

Va ser el comiat, després de tres bisos més: la instrumental El camí dels elefants, El primer arbre del bosc i Pa amb oli i sal, la cançó que els va fer famosos i que formava part del seu disc de debut.

Es deia El turista, un títol ideal per celebrar, en ple Temps de Flors, el desè aniversari de la seva publicació. I amb un embolcall de luxe: una orquestra simfònica i el palmejar entregat de 2.400 mans.