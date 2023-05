La fira Arrels del Vi que es celebra a Sant Martí d'Empúries celebra 15 anys superant el rècord de cellers empordanesos que hi participen. El cap de setmana del 3 i 4 de juny fins a 30 grans cellers participaran en aquesta fira que es fa a la pineda que hi ha al costat de Sant Martí d'Empúries. Malgrat el caràcter professional que té la fira Arrels del Vi, està obert a tot tipus de públic que poden comprar una entrada per 25 euros i permet fer una degustació oberta de vins. Al llarg del dissabte i diumenge s'oferiran més d'un centenar de referències dels cellers de la DO Empordà. A més, també hi haurà un taller familiar de pintura amb vi i un concert de Silk Trio.

Coincidint amb la presentació de la fira, aquest dilluns s'ha fet el tast a cegues per escollir els vins guanyadors de la fira. En ell hi han participat una dotzena de sommeliers. En aquest concurs hi han participat 75 ampolles que s'han tastat a cegues, un rècord absolut dins dels 15 anys que se celebra.