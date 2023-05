Amb un preu reduït de 3,50 euros l'entrada, la Festa del Cinema torna a partir d'aquest dilluns per a tractar de revitalitzar l'assistència a les sales, que no acaba de recuperar-se de la maçada que va suposar la pandèmia de coronavirus. Des de principi d'any, l'assistència acumula una caiguda del 32% respecte a la mitjana dels cinc anys previs a la irrupció de la covid (2015-2019), segons dades de la consultora Comscore.

La vintena edició de la Festa del Cinema, una iniciativa conjunta de la principal federació d'exhibidors (FECE) i de distribuïdors (Fedicine), se celebrarà durant quatre dies, de dilluns a dijous i comptarà amb la participació de 326 cinemes de tot l'estat, que sumen un total de 2.932 pantalles. En el cas de les comarques gironines, hi participen els Ocine de Girona, Platja d’Aro i Blanes, els Cat Cinemes de Figueres, els cines Olot, els de Roses i els Odeón Multicines de Salt.

En la cartellera aquests dies hi haurà grans produccions comercials com a "Guardianes de la Galàxia: Vol. 3", "Dungeons & Dragons: Honor entre Ladrones", "Super Mario Bros. La pel·lícula", "John Wick 4" o la comèdia espanyola "¡Vaya Vacaciones!".

Però també propostes independents com "La hija eterna" de Joanna Hogg, protagonitzada per Tilda Swinton; el thriller d'acció "Asedio", amb Natalia de Molina; la premiada a Berlín "20.000 abejas", sobre la infància 'trans', o el documental d'autor "La mala família", entre altres.

Des de començaments de gener, l'assistència mitjana setmanal als cinemes a Espanya s'ha situat al voltant del 68% respecte a la mitjana del període 2015-2019. Només una setmana, la del 7 al 13 d'abril, coincidint amb l'estrena de "Super Mario Bros", es va superar la barrera del 100% -fins a un 109%-, és a dir que va haver-hi més espectadors que en el període de referència.

La següent setmana amb més assistència va ser just l'anterior, amb un 97%, coincidint amb l'estrena de l'últim lliurament de la saga "Dungeons and dragons" i la tercera, amb un 83%, la del 21 al 27 d'abril, la setmana que es van estrenar "Posessión infernal" i "¡Vaya vacaciones!".

Aquest esdeveniment per a fomentar l'assistència a les sales de cinema com a hàbit social i cultural es va celebrar per primera vegada el juny de 2009 i a partir del 2011 va adquirir caràcter semestral, només interromput per la pandèmia.

L'última edició, l'octubre passat, va registrar 1,3 milions d'espectadors en quatre dies, un 82,2% més que la de fa un any, la primera postpandèmica, que va comptar amb 704.927 assistents en tres dies.