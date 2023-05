Maria Rodés: «Mai he pensat en què he de fer per triomfar»

L’estiu de 2019, Maria Rodés (Barcelona, 1986) actuava a l’Atlantic Fest, el festival de música alternativa que se celebra anualment a l’entorn paradisíac de l’Illa d’Arousa, a Pontevedra. A l’hora de marxar, la cantant catalana va demanar a Ana Fernández-Villaverde (La Bien Querida) i David Rodríguez (La Estrella de David), que també havien format part del cartell, si podia a la seva furgoneta per tornar amb ells a Madrid, ciutat en la qual s’havia establert uns anys abans amb la seva parella. D’aquell viatge va néixer el vincle que avui encara uneix a Rodés i Rodríguez i que ja ha donat com a fruit el disc Contigo (Elefant, 2021).

Dissabte a la nit la parella el presentarà en el marc de la segona edició del Norai, el festival de música pop que tindrà lloc entre aquest divendres 19 i el diumenge 21 de maig al Càmping Nàutic Almata de Castelló d’Empúries i que també compta en el seu cartell amb noms com els de Mishima, Pájaro Sunrise, Júlia Amor o Dj Coco entre altres.

«Ell sempre diu que ens va unir la catalanor, perquè al final no deixàvem de ser dos catalans que es trobaven a Madrid per circumstàncies personals» apunta la cantautora sobre l’inici d’aquest vincle que els ha portat a facturar un treball amb aires costumistes que beu tant d’unes delicades melodies pop com del country i el folk, amb unes lletres que parlen d’amor i de tot allò que ens omple com a éssers humans. «En David m’ha ensenyat moltes coses i admiro molt la seva capacitat d’escriure cançons, té un gran talent» afegeix Rodés sobre el músic barceloní.

Si l’amistat entre els dos músics va néixer en un viatge en furgoneta, es va solidificar en una ciutat «molt gran i diferent a Barcelona», assegura la cantant i compositora, que l’any passat, amb una ruptura entremig, va decidir «tornar a casa». «A mi Madrid em va ajudar molt, en molts aspectes. Va suposar una mica sortir del niu. Crec que quan surts de casa hi ha una part de tu que descobreixes, perquè el lloc on vius d’alguna manera t’encasella en una sèrie de rols que poden tenir a veure amb moltes coses. Viure a Madrid em va ajudar a créixer com a persona, i també en l’àmbit professional em va ajudar a tenir una nova perspectiva del món de la música, a conèixer una escena diferent» afirma Rodés. «Arran de la ruptura, vaig començar a preguntar-me si realment volia quedar-me a viure en una ciutat que no és la meva, i a sentir la necessitat de tornar a casa».

Un àlbum confinat

Si bé a Castelló d’Empúries Maria Rodés hi presentarà un repertori basat en el disc Contigo, acompanyada de Rodríguez, la cantautora ja compta ara mateix amb un altre treball al mercat. La passada tardor sortia Fuimos los dos, un treball íntim que combina la cançó d’autor, el folklore llatinoamericà i l’experimentació sonora per expressar la seva particular visió sobre el final de les relacions amoroses.

«Hi ha una cosa que sempre dic, i veig que moltes altres cantautores i cantautors ho comparteixen també, i és que a vegades quan estàs molt content no et surt escriure una cançó. Ho celebres d’una altra manera. Les cançons al final també funcionen de refugi. Esdevenen un espai per canalitzar emocions d’una forma molt terapèutica» explica sobre un treball que, malgrat ser publicat a finals de l’any passat, va ser gestat enmig del confinament de 2020. «Em trobava confinada en un pis molt petit i així com molta gent es posava a fer pa o ganxet, jo em vaig proposar el repte d’escriure cançons. Cada dia escrivia una cançó senzilla, la gravava i la penjava. Al final va sortir una col·lecció de setze temes i al final vaig retocar-les una mica perquè quedés un disc» assegura.

Després d’una dilatada trajectòria musical, en la que l’artista ha donat a llum prop d’una desena d’àlbums, Maria Rodés continua fidel a la seva pròpia filosofia. «Mai he tingut aquesta cosa de pensar què he de fer per triomfar. Sincerament, el món de la música el veig com un territori tan precari que ja només pensar a petar-ho em sembla una idea poc realista» argumenta l’artista, que tampoc descarta tornar a cantar en català. «No ho tinc pensat, però és molt probable que passi. Acostumo a ser molt permeable al meu voltant. Aquest últim disc és el primer que he fet tot en castellà, això no obstant, perquè tot parteix d’una relació de parella amb qui parlava en castellà» assegura.