El cuiner de Llançà Paco Pérez serà aquest any el responsable de l’oferta d’alta gastronomia del festival gastromusical Lazareto, que se celebrarà entre el 27 de juliol i el 8 d’agost al castell de SantFelip, a l’illa de Menorca. Pérez, amb dues estrelles Michelin al Miramar i dues més a l’Enoteca de l’Hotel Arts de Barcelona, hi presentarà un menú degustació format per set plats (3 entrants, 2 princpals i 2 postres) que tindrà un preu de 75 euros.

Aquesta serà la segona edició del festival Lazareto, que va néixer l’any passat impulsat per l’empresària gironina Miriam Mateu, amb una llarga trajectòria professional en el sector de la comunicació corporativa, les relacions públiques i l’organització d’esdeveniments. L’any passat, el certamen es va fer l’illot de Llatzeret, situat al davant de la costa de Maó, però aquest any s’ha traslladat per raons logístiques al castell de Sant Felip, a Es Castell.

Entre les actuacions previstes en l’edició d’aquest any del festival hi ha les d’Ainhoa Arteta, Anastacia, Sara Baras, Chambao, The Gipsy Kings, Village People, Earth Wind and Fire Experience, Boney M, Tony Hadley, Antonio Orozco, The Christian o Taburete. I amés de la cuina de Paco Pérez, els assistents podran disposar d’una vintena de parades de diferents varietats de street food.