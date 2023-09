El cineasta Woody Allen ha arribat aquest diumenge a Barcelona, ciutat en la qual té previst presentar d’aquí a unes hores en el Mooby Aribau Cinema la seva última pel·lícula, ‘Coup de Chance’ (‘Golpe de suerte’), i inaugurar demà dilluns el Voll-Damm Festival de Jazz 2023, segons ha informat la promotora The Project.

La preestrena de ‘Golpe de suerte’, que arribarà a les cartelleres espanyoles el dia 29, tindrà lloc en el Mooby Aribau Cinema, la sala de cine amb més aforament a la capital catalana, unes 1.200 butaques, amb entrades que es van posar a la venda fa unes setmanes a un preu de 10 euros.

D’altra banda, el nord-americà inaugurarà demà la 55 edició del Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona, amb dues actuacions, també dimarts, al Teatre Tívoli, en el que suposa el seu debut en l’esdeveniment. En principi, els organitzadors havien programat un únic concert, però després d’anunciar-se el mes de juny passat, van decidir programar una segona audició davant el fet de tenir l’aforament «gairebé esgotat».

A punt de complir 88 anys, clarinetista aficionat i amant del jazz clàssic des de sempre, els dos concerts són els únics que oferirà a Espanya. La promotora ha recordat aquest diumenge que queden encara disponibles algunes localitats, tot i que «els concerts estan a punt de penjar el cartell d’entrades esgotades».

El director novaiorquès torna a una ciutat que li agrada, a la qual ha acudit en altres ocasions i on va rodar, entre altres ciutats, la pel·lícula ‘Vicky Cristina Barcelona’, a l’estiu del 2007.

Toca el clarinet des de fa anys amb una banda, la New Orleans Jazz Band, dirigida fins a la seva mort, el 2020, per Eddy Davis, i, actualment, per Conal Fowkes i Simon Wettenhall, que li permet «rememorar a l’escenari ídols reals i ficticis com Emmet Ray, el protagonista de ‘Sweet and Lowdown’, guitarrista, interpretat en el cine per Sean Penn, el referent i mite del qual era Django Reinhardt».

A Barcelona estarà acompanyat per Conal Fowkes, al piano i direcció musical; Simon Wettenhall (trompeta i direcció musical); Brian Nalepka (contrabaix); Kevin Dorn (bateria); Jerry Zigmont (trombó); i Josh Dunn (banjo). En alguna entrevista, Woody Allen ha arribat a assegurar que el seu amor pel jazz és «més poderós» que el seu amor per l’art que l’ha fet cèlebre, el cine.

Amb aquests dos concerts, quedarà oficialment inaugurat el Voll-Damm Festival de Jazz de Barcelona 2023, en què també actuaran, fins a finals de desembre, Chucho Valdés, Joshua Redman, Sergio Mendes, Richard Bona amb la Liceu Big Band, Tigran Hamásyan, Clara Peya i Ron Carter, entre d’altres.