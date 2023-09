La sala La Mirona de Salt enceta la temporada aquesta setmana amb una aposta forta pel rock. El primer festival MiroRock, que se celebra divendres i dissabte, donarà el tret de sortida a una programació que en els propers mesos comptarà amb Albert Pla, Vitalic, Julieta, Lágrimas de Sangre o Mishima.

Amb el MiroRock, La Mirona vol reivindicar un gènere musical «sempre present en les programacions de la sala, però que és oblidat completament en el fons de les programacions musicals de la majoria de festivals i equipaments del nostre país». Amb aquesta idea, planteja una doble cita amb grups de procedència diversa que actuaran en els tres escenaris de La Mirona.

La nit del divendres serà una nit internacional encapçalada pel guitarrista i cantant nord-americà Jared James Nichols i Ben Poole, nova estrella del blues-rock britànic, a més dels saltencs BigBlack Rhino. L’endemà serà el torn dels veterans Burning i de Sexy Zebras amb el seu Jaleo Tour, una gira que ja els ha dut al Cruïlla o al Viña Rock. Los Tiki Phantoms i Silverflame completen la primera cita de la temporada.

El MiroRock enceta una programació eclèctica pensada per convertir la sala en «la casa de tothom» i que «tothom hi pugui trobar el seu espai en algun moment de l’any», explica el seu director, Quim Marcé. «La nostra obsessió és arribar a tots els públics. Ens devem a la gent que ve a escoltar música en viu, un fet que ja és un acte de militància per si sol», continua.

En aquest sentit, el cartell inclou noms tan diversos com el dels empordanesos Cala Vento (22 de desembre), que dins el festival Neu! presentaran el seu darrer treball, Casa Linda; Lágrimas de Sangre (25 de novembre); Reggae per Xics pels més petits (7 d’octubre) o el DJ i productor francès Vitalic, que hi serà el 6 d’octubre amb Temporada Alta, festival que també durà a Salt el nou espectacle d’Albert Pla l’11 de novembre.

També hi ha prevista una nit de metal el 20 d’octubre amb els gironins Morphium, després de passar recentment pel Main Stage del Resurrection Fest o la gira europea amb els americans Ill Niño; Erio i Head Injury. Els sons contundents continuaran amb els gironins Hard Buds (1 de desembre) i Angelus Apatrida (19 de gener).

Pel que fa als noms a l’alça, destaquen les actuacions de Julieta i Ariox (Curtcircuit, 17 de novembre) o Maio (14 d’octubre).

A banda dels habituals tributs a Abba, Pink Floyd o Queen, La Mirona també acollirà cites ja tradicionals com els concerts de Di-versiones (15 de desembre) el cap de setmana de l’aniversari de la sala, la nit de recollida de joguines amb Tremens, Sinatra i Innat (9 de desembre) o el concert de Nadal de Mishima (29 de desembre).