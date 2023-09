Espai Art60 és una galeria d'art contemporani que ha obert portes a Sant Joan de les Abadesses. Fa 20 anys que no n'hi havia cap. Al capdavant hi ha Joaquim Vañó, un exdirectiu de màrqueting que, en complir els 60 anys -d'aquí el nom- va decidir fer un canvi i anar a viure a aquesta localitat per fer realitat un projecte que l'il·lusionava. Entre els objectius que s'han fixat, hi ha el de "donar visibilitat" a artistes consolidats i emergents de l'escena internacional i nacional en un moment en què han tancat moltes galeries. Aquests dies tenen una exposició col·lectiva d'art contemporani de Mèxic -dos pintors, dos escultors i un fotògraf- que dialoguen amb tres litografies i un cartell de Josep Guinovart (1927-2007).

Sant Joan de les Abadesses feia més de dues dècades que no tenia una galeria d'art, després que tanqués l'anomenada Galeria d'Art Sant Pol. Ara, li ha agafat el relleu Espai Art60 en un local del carrer del Mestre Josep Maria Andreu número 7 que estava en desús. El seu propietari, Joaquim Vañó, explica a l'ACN que han obert fa uns mesos i que han tingut una molt bona acollida de públic i d'artistes interessats fins al punt que ja tenen tancat el calendari d'exposicions fins a la tardor del 2025. "Hi ha ganes d'exposar i a la que proposes un espai ja hi ha artistes interessats", remarca. Per fer una tria "acurada" del que més els interessa, compta amb un comissariat format per professionals de diferents disciplines que l'ajuden a completar aquesta tasca.

Pot semblar una contradicció, però ofereixo visibilitat a Sant Joan de les Abadesses perquè et posiciones d'una forma diferent que a una galeria d'una gran ciutat, on l'oferta és més àmplia i passes més desapercebut" Joaquim Vañó

La principal missió de la galeria és "donar visibilitat" a artistes emergents i també creadors consolidats en un moment en què han tancat moltes galeries d'art i on cada cop costa més trobar llocs on exposar presencialment si no tens un nom. "Pot semblar una contradicció, però ofereixo visibilitat a Sant Joan de les Abadesses perquè et posiciones d'una forma diferent que a una galeria d'una gran ciutat, on l'oferta és més àmplia i passes més desapercebut", assenyala. Apostar per autors emergents té els seus riscos, però admet "que és un risc que volen assumir" i que tenen previst compensar-ho amb "la confiança d'artistes consolidats" per seguit fent créixer el nom de la galeria.

Al Ripollès no li consta que hi hagi cap més galeria d'art com aquesta, dedicada exclusivament a la venda i exposició d'art contemporani. Una de les particularitats del negoci és la rotació de les obres, que s'exposen durant uns dos mesos. "El nostre model és oferir l'espai de forma gratuïta, no es cobra un fix als artistes perquè exposin, sinó que pactem amb ells les condicions sobre l'obra venuda", detalla. A canvi, la galeria s'ocupa del muntatge i difusió de les peces d'art.

Per Vañó, aquesta és una localitat "estratègica" perquè permetrà donar visibilitat a artistes de comarques veïnes com la Garrotxa i Osona on també hi ha hagut un progressiu tancament de galeries d'art. A més, està a prop de França i, més especialment, perquè aquesta localitat del Ripollès compta amb un flux important de visitants atrets pel patrimoni romànic. "És un públic que pot fer una feina del boca orella", remarca.

Col·laboració amb la Fundació Guinovart

La galeria exposarà el mes de novembre una selecció d'obra gràfica de l'artista Josep Guinovart (1927-2007) arran d'un acord amb la fundació de l'artista. Aquests dies, però, s'ofereix un petit tast de la seva obra influenciada per la cultura mexicana amb un cartell i tres litografies que dialoguen amb l'obra de cinc artistes contemporanis de Mèxic. Es tracta d'una col·lectiva molt colorista i heterogènia amb obra dels escultors Ricardo Olivares i Juan Luis Chávez; pintures de Matt Denegravaught i Miguel Gaval, i les fotografies de Mauricio Silerio sobre la tradicional festa dels morts. La mostra vol ser també un particular homenatge a la celebració d'El Grito que cada finals de setembre celebra aquesta localitat del Ripollès on va néixer Jaume Ninó i Roca, compositor de l'himne nacional mexicà.

"La filla de l'artista i presidenta de la fundació em va fer veure la intensa relació que Guinovart havia tingut a Mèxic, (un país i una cultura ) que el va influenciar molt, no només en els seus primers viatges sinó també en la seva obra posterior", explica Vañó.

Per al galerista, començar a treballar amb ells és com "un regal" i esperen poder seguir fent-ho en un futur. "Des de la prudència, perquè és una fundació i una obra internacionalment molt reconeguda i nosaltres som una galeria que acaba de començar", admet. Josep Guinovart, que va destacar en camps com l'escultura, el dibuix i l'obra gràfica pel seu domini dels colors i la matèria, va ser un autor molt prolífic. La galeria vol, d'aquesta manera, aportar el seu granet de sorra en la difusió i comercialització de la seva obra gràfica. La galeria està oberta de divendres a diumenge si bé es poden concertar visites.