El grup de rock Frenètic tornarà aquest dissabte a la mitjanit a pujar a un escenari, després de dotze anys sense activitat. Ho farà en el marc de les barraques de la festa major de Santa Coloma de Farners, el municipi que els va veure néixer a finals de la dècada dels noranta.

En un comunicat, la banda explica que «la nostàlgia» ha motivat que els seus membres decidissin reunir-se de nou per aquest retorn, que vol ser «un retrobament amb tota aquella gent que ens va seguir i que ens trobàvem a cadascun dels pobles i ciutats on anàvem a actuar».

El projecte format per Eduard Boada (veu), Gerard Abulí (bateria), Pep Serra (baix), David Ruiz (baix), Martí Coma (guitarra i cors), Joan Esqueu (guitarra), Marc Sànchez (guitarra i cors) i Eduard Blavi (teclats) va aconseguir notorietat en l’escena catalana de principis dels dosmil amb la publicació de dos treballs, Positiu (2005) i 361º (2008), tots dos publicats sota el segell Música Global.

Frenètic va pujar per primera vegada a un escenari l’agost de 1999, en el marc del Concurs de Cançó de Salitja, que anys més tard guanyarien amb els temes Segueixo intentant (2002) i Laberint (2008). De fet va ser en aquest certamen on el 2018 ja es van retrobar per interpretar un parell de temes i aquest passat estiu també hi van oferir un petit tast. El de dissabte serà, no obstant això, el seu retorn oficial.