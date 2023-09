Més de 200 persones han acudit aquest matí a la cerimònia de comiat de Ferran Gallart, el cantant del grup Stombers avui a Manresa. De fet, la sala del tanatori de Mèmora ha quedat petita i molta gent ha hagut de seguir el comiat des de fora.

La música va ser un imprescindible en la vida de Ferran Gallart i també ha estat present en la cerimònia. Només començar, un grup de jazz ha interpretat tres temes per rebre el taüt. També hi ha hagut interpretacions d'Anaïs Vila, que ha cantat Somewhere over the rainbow i Alba Malbà, que ha tocat i cantat Fix you de Coldplay i Redeption song de Bob Marley, una cançó, que, segons ha explicat, agradava molt a Gallart.

Totes les persones que han intervingut d'alguna forma en la cerimònia han recordat Ferran Gallart com una persona vitalista, energica i lleial. Dos dels seus amics de la infantesa, Josep Alberti i Xavier Caballo, han fet un discurs per rememorar anècdotes i moments de felicitat. Alberti ha dit que "és un personatge autèntic iexcepcionall i jo he tingut la sort de ser el seu primer amic".

La seva parella ha sortit per llegir la lletra de la cançó Cada cop que rius recitada. Aquest, ha estat un dels moments més emotius de la cerimònia, que ha durat poc més d'una hora.

Després de totes les intervencions, en les pantalles de la sala s'ha projectat un vídeo d'imatges i vídeos que repassaven la vida de Gallart amb familiars, amics i coneguts i com no podia ser d'una altra manera, fotos amb un micròfon entre els dits i un somriure als llavis.