Més d’un centenar de cantaires interpretaran aquest divendres la cantata El gran dia de Girona de Francesc Civil i la Missa Nelson de Joseph Haydn. L’Auditori de Girona acollirà el concert participatiu, impulsat per la Capella Polifònica de Girona, que busca instaurar una tradició i convertir El gran dia de Girona en una cita bianual a l’entorn de les dates de les jornades de recreació històrica dels Setges Napoleònics. A més, explica la formació, «interpretar un compositor és la millor manera de conèixer-lo i estimar-lo», per la qual cosa confien que el projecte acabi fent que els cors de les comarques gironines vegin Civil com un compositor a programar en els seus concerts.

Després d’interpretar la cantata de Civil amb lletra de Salvador Sunyer i Aimeric el 2021, en un concert farcit de limitacions per la covid, divendres hi tornen. La Capella Polifònica formarà el cor d’escenari juntament amb el Cor Filharmonia i el Cor Geriona, i comptarà amb l’Orquestra de Girona i la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Maite Mer, el tenor Roger Padullés i el baríton Oriol Mallart com a solistes.

Tots plegats, sota la direcció de Martí Ferrer i acompanyats per cantaires voluntaris, que assagen des de fa mesos.

El gran dia de Girona compartirà programa amb la Misa in Angustiis de Haydn, més coneguda com a Missa Nelson. La tria no és gratuïta: va ser escrita mentre Viena era assetjada per les tropes napoleòniques -d’aquí ve el nom i l’orquestració, amb solistes, cor, corda, trompetes i timbales-, de la mateixa manera que l’obra de Civil i la lletra de Sunyer i Aimeric també retrata episodis del setge a què va ser sotmesa la ciutat de Girona pel mateix exèrcit.

A més, Haydn va morir el mateix any que els fets descrits a El gran dia de Girona, el 1809.

El concert de divendres serà un dels actes destacats de la Convenció del Cant Coral a Catalunya, que se celebrarà el 29 i 30 de setembre a Girona. Organitzada pel Moviment Coral Català, que agrupa totes les federacions corals catalanes, la trobada se celebrarà per primera vegada fora de Barcelona.

Nova temporada a l’Auditori

El concert de divendres donarà el tret de sortida a la temporada de tardor de l’Auditori de Girona, que continuarà amb l’actuació de la cantant i trompetista Alba Careta (1 d’octubre) i l’estrena dels nous projectes de Clara Peya (7 d’octubre), la GIO Symphonia i Elena Tarrats (8 d’octubre) i La Ludwig Band (21 d’octubre), a més de l’únic concert a Catalunya dels nord-americans Calexico (15 d’octubre) i Sophie Auster (22 d’octubre).