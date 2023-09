Sis mesos després de l'èxit del seu debut mundial a Madrid, OCO, The show, estrena el seu espectacle aquesta vegada obert per a tots els públics. L'espectacle torna fortament renovat, amb nous dissenys de vestuaris a càrrec de la dissenyadora Juana Martín i una experiència de disseny d'escenografia immersiva de la mà de l'artista plàstica Lita Cabellut.

L'espectacle més personal de Pino Sagliocco (el gran responsable de convertir el flamenc en un art mundial) va deixar empremta a la capital i ha decidit renovar la seva proposta convertint la icònica Estrella Morente en membre permanent del seu elenc. L'artista únicament va oferir una funció que va aconseguir captivar el públic, posant de manifest la seva actuació com a part substancial del xou. Així mateix, tant Lita Cabellut com Juana Martín renoven el seu compromís amb OCO, The Show.

Cabellut, artista multidisciplinari de fama internacional, ha ideat la creativitat audiovisual de l'espectacle a través de més de vint obres de videoart que es projectaran a gran escala durant l'espectacle. A més, és l'encarregada de tota la decoració del Teatre Cabaret de l'Espacio Ibercaja Delicias, convertit el xou una experiència immersiva.

Per part seva, Juana Martín, primera dissenyadora espanyola que ha desfilat en la Setmana de l'Alta Costura de París, torna a dissenyar el vestuari de l'elenc, per deixar tot el públic bocabadat amb la seva proposta que convina el flamenc i el rock.

En paraules de Pi Sagliocco per qui no sàpiga encara què és OCO: “És una entitat que desafia la descripció i les paraules, una fusió d'ànimes que ha crescut gràcies a l'amor d'una família unida. És una fantasia que ha pres vol i ha transcendit les fronteres de la música convencional. Encara que la seva essència és indescriptible, representa una força imparable que canvia la perspectiva del possible en la música i la vida. OCO és un viatge cap a la comprensió i la connexió, una plataforma per a la creativitat i l'expressió. És més que una experiència, és un estat de ser que convida a explorar les profunditats i trobar la llum. En última instància, OCO és amor: amor per la música, l'art, un mateix, els altres i la vida. És un recordatori que l'amor és l'única cosa que realment importa.”

Amb el gran acolliment que va rebre a l'UMusic Hotel Teatre Albéniz el mes d'abril passat, la producció aposta aquesta vegada per l'Espacio Ibercaja Delicias. En el seu pas previ, l'espectacle va oferir moments icònics com la brillant interpretació de l'«Aleluya» de Leonard Cohen a càrrec d'Estrella Morente, o els hipnòtics solos de flamenc d'alta factura tècnica de Belén López. Tots dos, instants estel·lars que van posar en peus a la platea i van paralitzar l'escena durant gairebé dos minuts d'aplaudiments.

En la música, són 23 els artistes que dominen l'escenari barrejant els dos estils contraposats que es fan un a través de l'intercanvi de forces. El cartell flamenc destaca per la presència dels cantaors Aroa Fernández i Antonio Carbonell; els balladors Yiyo, Tete i Belén López. Mentrestant, per part seva, el rock ve de la mà de dues figures emblemàtiques de la banda dels Rolling Stones: el vocalista Bernard Fowler i el Saxofonista Tim Ries. I junts fan desaparèixer els límits artístics interpretant melodies conegudes en l'àmbit mundial.

Com a colofó, Rafa Zafra se suma a l'OCO a manera de vaixell almirall de la gastronomia. Inspirat en la fusió de la cuina internacional amb el menjar Mediterrani i les seves representatives tapes andaluses, Zafra ha dissenyat dues propostes fetes a mida de l'abans i després del xou, que es presenten al seu pur estil: el Food Truck. Així, la seva personalitat dona la picada d'ullet final al rock més potent i genuí.