"Creatura", dirigida per Elena Martín i rodada a l'Escala i Blanes, ha guanyat el XII Premi Sant Sebastià-Gipuzkoa Film Comission, un guardó d'àmbit estatal que busca reconèixer el llargmetratge que millor reflecteixi els valors urbanístics, paisatgístics, culturals i socials del lloc de rodatge. El jurat ha valorat la precisió amb la qual Elena Martín “captura l'essència de l'entorn en el qual el film ha estat rodat i l'honestedat amb la qual s'aborden els temes socials sobre les dones i la sexualitat”. La directora i actriu catalana Elena Martín va estrenar aquest setembre la pel·lícula que va guanyar el premi a la millor pel·lícula europea de la Quinzena de Cineastes de Canes.

El premi està impulsat des de l'oficina conjunta, que depèn de Foment Sant Sebastià, de la conselleria d'Economia i Ocupació Local de l'Ajuntament de Sant Sebastià i el Departament de Cultura de la Diputació de Gipuzkoa. El guardó ha estat atorgat per un jurat compost per Maialen Beloki, subdirectora del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià; l'actriu i directora de cinema Marta Nieto i l'actor Yon González.

L'actriu i directora proposa a ‘Creatura’ un viatge personal pel tabú que encara hi ha entorn a la sexualitat a través d’una dona, interpretada per la mateixa directora, per entendre i reconciliar-se amb el sexe. I ho fa retrocedint fins a la infància, el moment en què un descobreix el propi cos. En una entrevista a l'ACN, Elena Martín reflexiona sobre com la mirada externa dels adults condiciona l’experiència fins al punt de reprimir-la i convertir-la en “vergonya, prejudici i culpa”.

El guió del film, rodat en català, està escrit a quatre mans entre Elena Martín i la també guionista i directora Clara Roquet (‘Llibertat’, ‘Petra’, ‘10.000 km’), i és protagonitzat per la mateixa Elena Martín, Clàudia Malagelada i Mila Borràs, que interpreten al mateix personatge amb 30, 15 i 5 anys respectivament. Completen el repartiment Oriol Pla, Alex Brendemühl, Clara Segura, Marc Cartanyà, Carla Linares i Teresa Vallicrosa.

‘Creatura’ és una producció de Vilaüt Films, Avalon P.C., Elastica Films i Lastor Media, en coproducció amb 3Cat, amb la participació de Filmin i el suport de l'ICAA, l'ICEC i Creative Media Europe.