Spider-Man, un dels superherois més emblemàtics de la història, parla per primera vegada en català en els còmics. I ho fa través de la història ‘A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!’, destinat al públic més jove i publicat aquest dijous per Panini Comics. Aquest és el primer pas de l’editorial per publicar obres en català dels superherois més mítics de Marvel, que s’anunciaran properament. En una entrevista amb l’ACN, Alejandro Martínez, director editorial de Panini Comics a Espanya, assegura que era “una anomalia” que no hi hagués còmics de Marvel publicats en llengua catalana i que ho havien de corregir des de l’editorial.

El director editorial de Panini Comics a Espanya indica que en el passat s’han trobat amb el problema que el mercat en català és més petit que el castellà i que molta gent opinava que l’hàbit de lectura de superherois era bàsicament en castellà. “Té part de lògica”, reflexiona, “perquè si portem 50 anys llegint superherois en castellà, s’ha creat un hàbit”. Tot i això, considera que aquestes “dues excuses” no valen: “Els còmics en general i els de Marvel en particular són un producte cultural de primer ordre i que no hi hagués productes de Marvel en català era una anomalia que havíem de corregir”.

Després de diversos estudis, l’equip de Panini Comics van idear un pla de publicació en català que s’anirà modulant depenent de la resposta del públic, que Martínez assegura que serà bona. Han començat ara amb un llançament protagonitzat per Spider-Man per a tots els públics, però més centrat en els joves i a partir d’aquí desenvoluparan un pla més elaborat amb propostes pels adults, amb obres de referència dins el món Marvel per, de mica en mica, “arribar la massa de lectors que volen Marvel en català, que són molts”.

Martínez apunta que si volen desenvolupar aquest mercat han de fer productes en què cada còmic tingui una conclusió, com en el cas de ‘A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!’, i que no obligui als lectors “a comprar més del necessari”. Creu que el problema de Marvel és que és un món amb moltes branques i entén que hi hagi gent a qui li pugui fer por introduir-s’hi. “Això no passarà en el pla que tenim en català: seran llibres ben seleccionats i pensats perquè qualsevol lector pugui comprar un llibre i gaudir-lo”. Afegeix que hi ha lectors de Marvel que van dels 15 als 60 anys i, assegura, intentaran arribar a tot aquest ventall.

“Fer còmics en català és una aposta de Panini i una aposta personal meva”, afirma Martínez, que creu que ara el mercat està madur. “Sempre hi ha hagut un problema amb els còmics, quan es deia que són per a nens. Quan el còmic es va començar a normalitzar com un art, molta gent no ficava dins d’aquest sac el superherois. Ara ja s’ha vist que hi ha un mercat normalitzat”.

Spider-Man

A ‘A Mighty Marvel Team-Up. Spider-Man: Animals, reuniu-vos!’, l’Home Aranya és el cuidador d’animals del veïnat en aquest còmic per a primers lectors. Mentre Els Venjadors lluiten contra una gran amenaça a la ciutat de Nova York, Spider-Man té la feina d’assegurar-se que totes les bestioles dels Venjadors estiguin fora de perill. Mike Maihack és l’autor del text i de les il·lustracions del còmic, que té 96 pàgines, està enquadernada amb tapa dura i que arribarà als primers lectors amb una traducció al català signada per Laia Segura, filòloga i professora de llengua catalana.

L’edició original del còmic, A Mighty Marvel-TeamUp. Spider-Man: Animals, Assemble!, es va publicar aquest mateix estiu als Estats Units a càrrec d’Abrams Books, i ja té una seqüela creada pel mateix autor: Spider-Man: Quantum Quest! on l’Home Aranya fa pinya amb la Primera Família Marvel, Els 4 Fantàstics.

Martínez explica que han escollit aquest còmic perquè és “una història divertida dirigida als joves” i per potenciar el lector jove que s’ha apropat a Marvel a través d’altres còmics o les pel·lícules. “Les cintes d’Spider-Man d’animació han tingut un èxit brutal, perquè són molt bones i hem buscat un producte que compleixi tots aquests requisits, que sigui simpàtic i que sigui fàcil apropar-s’hi”.

A l’espera de les properes publicacions dels superherois de Marvel en català, Martínez es mostra convençut que algun dia també veurem a Hulk, Iron Man o Thor parlant en català al món dels còmics.