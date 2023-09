L’octubre de 2022, ara farà un any, l’escriptora Irene Solà acceptava la proposta de l’empresari farmacèutic i mecenes cultural Sergi Ferrer-Salat per recloure’s durant un mes en una casa situada a l’idíl·lic entorn de la cala Senià de Palamós. L’autora de Canto jo i la muntanya balla, que es trobava acabant la novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres, publicada aquest any, va ser la primera resident d’un projecte de la Fundació Finestres que després de passar un any en mode de prova, es posarà en marxa de forma oficial a partir d’aquest mateix cap de setmana i que es troba situat a la Casa Sanià. L’objectiu, segons va detallar ahir el mateix Ferrer-Salat durant una jornada per la premsa, és que la Residència Literària Finestres esdevingui «referent arreu del món». Per la prova pilot, el projecte també ha allotjat ja Belén López Peiró, Ángela Segovia, Leila Guerriero, Pol Guasch o Gabriel Ventura.

L’escriptora i periodista argentina Mariana Enríquez, la cantant i poetessa britànica Kae Tempest, el poeta escocès Robin Robertson i la catalana Irene Pujadas seran les primeres inquilines d‘una residència que preveu acollir més d’una quarantena d’autors cada any, atès que el mes d’agost la residència romandrà tancada. Cada mes hi haurà tres autors residint a l’edifici principal -que consta de tres pisos, cuina, una sala d’estar i una biblioteca- i un quart que s’allotjarà en una barraca més aïllada que es troba a la part baixa de finca i on no arriba la senyal de Wi-Fi. La selecció dels inquilins de la residència es farà mitjançant una convocatòria oberta de novel·la, conte i poesia, a través dels programes de premis i beques de la Fundació o través d’una invitació directa.

Pel director de la residència, Nicolás G. Botero, aquest projecte «vol ser com una pàgina en blanc per als autors que s’hi allotgin», atès que «totes les persones que vinguin aniran nodrint la història de la residència mitjançant les seves vivències». Per a això, una de les condicions per allotjar-s’hi serà escriure «unes pagines del seu diari personal» per tal que la Fundació puguin editar una memòria finals d’any. Botero ocupa la direcció del projecte després d’haver passat per la residència literària Santa Maddalena Foundation d’Itàlia, on va exercir de curador fins l’any 2020.

La Residència Literària Finestres neix amb l’objectiu d’arrelar amb força al territori. Per aquest motiu, tal com va indicar l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, el seu consistori serà «un actiu col·laborador» posant a disposició del projecte els equipaments municipals. Així mateix, Puig va remarcar que es vol que els autors puguin conèixer la gastronomia i els atractius culturals del poble.

La xef Ariadna Julián serà l’encarregada de dissenyar els menús dels inquilins de la residència. Uns plats que estaran elaborats amb productes ecològics locals o de proximitat, preparats de manera saludable i equilibrada. D’aquesta manera, els residents «gaudiran d’una aposta gastronòmica única, amb l’objectiu que només s’hagin de preocupar d’escriure i inspirar-se en aquest entorn» segons explica la fundació que promou el projecte.

El projecte de la Fundació Finestres es troba situat en una edificació aixecada als anys 30 per Nicolai Woevodsky i Dorothy Webster, el matrimoni que també va fer construir els jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. A la finca on es troba la Casa Sanià, que va ser adquirida el 1973 per la famíliaFerrer-Salat, s‘hi va allotjar a principis dels 60 l’escriptor nord-americà Truman Capote, qui acompanyat per la seva parella, Jack Dunphy, va enllestir la novel·la A sang freda.

Una llibreria a l’antiga La Gavina

La residència és el primer dels dos projectes que la Fundació Finestres engegarà al municipi del Baix Empordà. El segon, tal com va avançar Diari de Girona el passat mes d’agost, serà l’obertura d’una llibreria que s’ubicarà a l’antic local de la llibreria La Gavina, al carrer Major de Palamós. Està previst que l’establiment, que ocuparà dues de les quatres plantes de l’edifici i comptarà amb uns 60 metres quadrats de superfície, obri portes a partir de la primavera de 2024.