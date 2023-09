«Juguem?», una capbussada en el món del joc a través de la música i les arts escèniques

La companyia Ninnus, formada per membres de la dissolta Pels Més Menuts, estrenarà el seu primer projecte, un concert teatralitzat per a la primera infància, la setmana vinent a Temporada Alta. La companyia gironina presentarà el diumenge 8 d’octubre un espectacle per acostar grans èxits del pop actual signats per Nirvana, Coldplay o Oques Grasses als espectadors de zero a set anys i les seves famílies. Oferiran quatre sessions a la sala La Planeta de Girona, per a les quals pràcticament no queden entrades.

Integrada per la cantant Karol Green i els músics Adrià Bauzó, Xavi Molina i Pau Sánchez, Ninnus parteix de l’experiència de Pels Més Menuts, però amb una aposta més decidida per la part escènica. En aliança amb una de les companyies més reconegudes en l’àmbit dels espectacles familiars, els banyolins Ortiga Teatre, i amb l’impuls de Cascai, Ninnus planteja a Juguem? un viatge oníric inspirat en el món ddel joc i basat en la música, la llum, el teatre de gest i d’objectes i la poesia escènica. La creació ha anat a càrrec de la companyia Ninnus i Íngrid Codina i Guillem Geronès d’Ortiga, que també s’han encarregat de la direcció artística i l’escenografia. La direcció d’actors és de Marcel Tomàs i la musical i els arranjaments, de Ninnus.