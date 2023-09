Els vídeos de Belén Esteban, Mariano Rajoy i Chiquito de la Calzada parlant anglès van fer furor a les xarxes socials. El doblatge generat a través de la intel·ligència artificial no només traduïa literalment les frases que pronunciaven els protagonistes d’aquestes gravacions, sinó que també quadrava el so amb els seus llavis i imitava la veu. El que ràpidament es va convertir en un mem a través d’internet, va esdevenir una preocupació per a locutors i actors de doblatge. I és que, per exemple, Spotify va anunciar fa uns dies que començarà a utilitzar aquesta eina per traduir a l’espanyol episodis d’alguns dels pòdcasts més coneguts del món anglosaxó.

La irrupció de la intel·ligència artificial ha sigut una de les claus de la vaga d’actors i guionistes a Hollywood –per la qual actualment ja han arribat a un acord–. El sector sent incertesa perquè la tecnologia avança més ràpid que la legislació. La nova normativa de regulació europea de la IA no arriba –actualment, ja fa més de dos anys que està en tramitació– i, mentrestant, els treballadors tampoc reben garanties que els donin suport per part de les productores i el Govern.

«És bastant factible que la llei no estigui aprovada fins a principis de l’any que ve, però també que tingui una moratòria per a la seva plena aplicació de diversos anys. Quan això arribi, és molt possible que ja hi hagi molts llocs de treball que s’hagin perdut pel camí», manifesta José Varela, responsable de Digitalització d’UGT i expert en Dret en IA. «La legislació tendeix a mirar a la tecnologia amb ulls molt benèvols. És innovació i futur, però falta l’aspecte laboral, un vessant que digui: ¿com afectarà els treballadors implicats? Estem parlant que al sector del doblatge a Espanya són més de 5.000 persones», exposa.

Robatoris de la veu

Últimament estan sorgint nous contractes que permeten que un actor o doblador vengui la seva veu voluntàriament pel preu que consideri oportú. Els drets que una empresa pot adquirir de la veu d’aquesta persona poden ser a diferents nivells: perquè es repliqui de manera total i es reconegui l’individu fàcilment, o bé perquè a partir d’aquesta es creïn noves veus sintètiques que es puguin utilitzar per a altres projectes.

Ja han sorgit les primeres polèmiques. Recentment, l’actor britànic Stephen Fry va denunciar que la intel·ligència artificial va utilitzar les seves locucions dels audiollibres dels volums de la saga Harry Potter per crear una veu que narrés un documental. L’intèrpret va al·legar que ell mai havia donat el seu consentiment perquè la seva veu aparegués en aquest contingut. «Per sort, a Espanya la llei de propietat intel·lectual protegeix els drets d’imatge i podries denunciar-ho», explica Masumi Mutsuda, secretari general del sindicat de dobladors de Barcelona (DUB).

No obstant, no és tan fàcil demandar quan les empreses d’intel·ligència artificial utilitzen sense permís la veu d’un locutor per entrenar i millorar les seves pròpies eines. La persona afectada mai arriba a saber que han utilitzat les seves gravacions perquè posteriorment les editen al seu aire. «Volem que la normativa obligui a declarar quins bancs de dades han utilitzat per crear aquesta veu artificial o entrenar els seus models i, si ha estat amb persones concretes, que aquestes percebin algun tipus de compensació», reivindica Mutsuda. Asier Sola, locutor i actor de doblatge, també exigeix reconèixer l’autoria: «Si una màquina ha utilitzat milers de veus de gent que no ho ha consentit, qui és el creador? L’inventor de la màquina? El que hi posa la veu? Tots? Ningú? Això és en els llimbs».

Poca qualitat

Des de les associacions també defensen el dret dels usuaris a saber si estan consumint un doblatge generat per un humà o per la IA. Encara és una eina cara i les empreses no estan segures de si és rendible i si, en cas de ser-ho, és socialment acceptat. El doblatge és un procés que va des de la traducció i adaptació del guió, fins a la direcció i l’actuació, on el locutor ha de traspassar el sentiment de l’actor original a l’idioma triat. «Aquestes noves eines fan una traducció literal sense entendre el context, no hi ha adaptació local i es perden els matisos. Segurament, si ho veu una persona anglesa, li sonarà estrany», exposa Mutsuda.

Varela considera que estem lluny d’una aplicació total d’aquesta tecnologia perquè encara no té «un gran nivell de qualitat» i «no està prou depurada» per arribar a casos molt concrets com, per exemple, el doblatge de personatges tartamuts o escenes que requereixin un alt nivell interpretatiu. «Si vull veure un documental, potser no m’importa que estigui doblat per la IA, però si vull veure l’última pel·lícula de Tom Cruise, segurament voldré que estigui feta per professionals», afegeix Mutsuda. La intel·ligència artificial no té singularitat tecnològica, és a dir, la capacitat d’una màquina de conèixer-se a si mateixa, però sí que pot arribar a nivells d’imitació i rèplica molt elevats.

Primeres aplicacions

L’actor de doblatge David Garcia Llop insisteix que aquestes aplicacions «no doblen», sinó que són una «traducció simultània» que pot complementar petits creadors de continguts com pòdcasts. «Substituir el doblatge com tal, ho veig bastant lluny», conclou. «Però aquesta tecnologia sí que està preparada per carregar-se un munt d’ocupació de qüestions molt senzilles», comenta Varela, com audiollibres, pel·lícules o sèries de dibuixos animats i produccions on la dicció no hagi de ser excelsa i les emocions no necessitin estar accentuades. «En el fons ja està passant. La pregunta és quan arribarà a aquest pic de màxima capacitat, que és molt difícil encara de valorar», explica.

Segons Asier Sola, la qualitat de les produccions audiovisuals ha empitjorat: «Volen més quantitat que qualitat, automatitzar-lo i treure-ho al més aviat possible». Però d’això també té culpa la societat. Amb l’actual rapidesa en el consum, es generen continguts contínuament i les condicions són inferiors. A poc a poc, els espectadors van acceptant aquests productes: «En aquesta tendència a la qual ens estem dirigint, potser no xoca tant una IA». No obstant, el locutor intenta trobar el costat positiu a aquestes noves eines i considera que «poden arribar a cobrir necessitats que la indústria tradicional no cobria», com el doblatge d’audioguies o aprenentatges digitals.