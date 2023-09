Lluny dels teatres, geogràficament, perquè serà al Palau de Fires, però també en l’àmbit artístic, perquè la protagonista total serà la música, Temporada Alta obre avui la trenta-dosena edició. El festival reunirà aquesta nit prop de 6.200 persones a Fira de Girona, en el massiu concert de final de gira d’Antònia Font, per donar el tret de sortida a onze setmanes en què les arts escèniques inundaran Girona i Salt i irradiaran altres punts de les comarques gironines i Barcelona amb noranta-nou propostes, per a les quals ahir al migdia s’havien venut ja 31.684 entrades, prop del 60% del total.

Abans d’omplir els teatres, però, tocarà emplenar el Palau de Fires, amb un cap de setmana que recupera el recinte firal com a escenari de concerts de gran format després de més d’una dècada, i la plaça de l’U d’octubre la setmana que ve, com a colofó d’una triple inauguració centrada en la música, les propostes familiars i la dansa de gran format al carrer.

Entre l’any 1991 i el 2000, el Palau de Fires va acollir de forma continuada actes culturals de tota mena, principalment concerts, però també espectacles teatrals. El Último de la Fila, Sopa de Cabra, Ramones, Joaquín Sabina o Toy Dolls van passar pel recinte, que amb l’entrada en joc de l’Auditori de Girona el 2006 va anar deixant enrere l’activitat cultural. Va viure els últims concerts el 2010 amb Bertín Osborne i Antonio Orozco.

Aquesta nit hi torna, amb la traca final de la gira de concerts per grans escenaris d’Antònia Font, que ja ha anunciat que l’any vinent continuarà a la carretera, però en teatres i auditoris, amb cites programades ja a Roses, Sant Feliu de Guíxols i, de nou, Girona, a l’Auditori i en un format més intimista. De moment, per al concert d’avui, s’han venut 6.176 entrades de les 6.250 que s’han posat a la venda, fregant el ple absolut.

L’activitat al Palau de Fires no acaba avui i demà viurà la segona cita de Temporada Alta: una jornada ideada amb El Pot Petit amb onze espectacles familiars concentrats en un sol dia, La PetiTA que, fins ahir, havia venut 2.651 entrades de les 2.750 disponibles.

La triple inauguració continuarà divendres i dissabte vinent, quan es presentarà per primera vegada a l’Estat el projecte europeu People Power Partnership, que arriba a Girona amb Face T(W)O. Trenta-dos joves ballarins de quatre països diferents, vuit d’ells catalans, protagonitzaran a la plaça de l’U d’Octubre un espectacle de dansa de gran format obert a tothom.

A partir de llavors, el festival torna al seu escenari natural, els teatres, amb els primers muntatges al Municipal, Salt i la sala La Planeta.

Amb gairebé quaranta estrenes i vint-i-cinc produccions o coproduccions que es veuran en vint-i-dos escenaris de nou municipis fins al 10 de desembre, la trenta-dosena edició del festival aposta més que mai per la programació internacional, més que mai per la programació internacional, amb vint muntatges de deu països i pesos pesants de l’escena europea com ara Simon McBurney, Milo Rau, Peeping Tom, Angélica Liddell o Thomas Ostermeier.

Tot això, però, sense oblidar l’escena catalana, amb un cartell que inclou els darrers muntatges amb el segell de La Calòrica, La Veronal, Mario Gas, Dagoll Dagom, Mal Pelo, Jordi Oriol o Nao Albet i Marcel Borràs.