La gamificació de la societat i el fet que les dinàmiques i l’estètica dels jocs i dels videojocs amarin bona part de la nostra vida centra la nova exposició del CaixaForum Girona. Homo ludens. Videojocs per entendre el present, que e s podrà visitar fins al 18 de febrer, ofereix una mirada antropològica als videojocs, «no amb la idea de celebrar-los, sinó de mirar-los de prop i de lluny, per poder veure tota la seva complexitat», assegura el seu comissari, Luca Carrubba. La potència dels videojocs com a indústria i com a fenomen cultural també formen part de la mostra, que presenta obres d’art contemporani jocs en un recorregut interactiu en què l’espectador esdevé, per una estona, un gamer.

No ho fa convertint-se en jugador de cap dels jocs exposats, sinó amb l’ajut d’un dispositiu, el Coin, que li permet anar contestant les diferents preguntes que esquitxen l’exposició per fer-lo posicionar sobre un tema, diu Carrubba, que genera «una gran polarització» entre la ciutadania.

«No volíem oferir una mirada posicionada sinó generar preguntes, a partir d’una mirada crítica i reflexiva sobre el videojoc», apunta la cap de continguts d’Exposicions d’Art a la Fundació La Caixa, Carla Tarruella sobre una mostra que es va començar a gestar el 2019 i que es proposava «estudiar el videojoc per veure què diu de nosaltres».

«El punt de partida és la centralitat del joc en la vida humana, mai deixem de jugar i el videojoc és l’evolució d’aquesta tradició lúdica que acompanya totes les societats. Hi juguis o no, impregna entorns que no hi tenen res a veure, com l’educació, el sexe, la guerra o la medicina», diu el comissari de la mostra, que reuneix 55 peces de 28 creadors, entre videojocs, fotografies, escultures, vídeos i instal·lacions.

Carrubba assegura que des de l’inici ha plantejat la mostra com un «material de mediació per trencar estereotips», com ara el fet que el joc aïlla. «El joc sempre és col·lectiu, perquè fins i tot quan jugues sol ho fas dins un entramat i una comunitat, et projecta en una xarxa global de relacions», diu.

El negoci i l’art del joc

Una videoinstal·lació que recull la diversitat de perfils dels jugadors de videojocs a partir d’estadístiques reals rep el visitant a l’entrada de la Fontana d’Or, en l’avantsala d’una mostra que exposa com les mecàniques universals del joc, com per exemple la guerra o la simulació, s’han traslladat dels jocs tradicionals als videojocs.

El segon àmbit analitza la capacitat de la indústria del videojoc per generar negoci i un públic de 2.500 milions de persones, un terç de la població mundial, a través dels jocs gratuïts i els eSports.

La forma com el món digital ens permet donar visions idealitzades de nosaltres mateixos, com «un laboratori d’identitats sense conseqüències», i com el context social i polític entra també en el món del videojoc centren l’àmbit Juguem amb la identitat.

Les possibilitats artístiques del videojoc també tenen cabuda a la mostra, amb exemples d’artistes que el fan servir com a matèria primera per a crear altres videojocs, videoart o fins i tot escultures, com la peça interactiva La màquina que juga sola, de Mónica Rikic, que presideix l’accés a la planta baixa del CaixaForum.

I, més enllà de l’art, Homo ludens també recull mostres de l’ús dels videojocs per a la recerca de malalties com la covid o el càncer o el disseny urbanístic col·laboratiu. «És un sistema que fomenta la participació ciutadana per transformar el seu entorn, perquè té un llenguatge fàcil per fer aportacions», explica Carrubba.

El videojoc The Night Journey creat pel videoartista Bill Viola o un joc pensat per recuperar l’oralitat de les comunitats indígenes del Brasil formen part de l’apartat dedicat als formats emergents que són fruit de la democratització dels sistemes de producció.

La mostra es tanca amb alguns exemples de com juguem sense adonar-nos-en i amb la Pantalla Final, una gran àgora virtual amb una comunitat d’avatars generats a partir de les respostes que ha anat recollint el Coin dels visitants per dibuixar un perfil que va dels més escèptics als més devots.

L’exposició es complementa amb una taula rodona, tallers i visites guiades per a diferents tipus de públic.