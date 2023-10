Els intèrprets Míriam Iscla i Pol López traslladaran a escena dos textos de filòsofs destacats del segle XIX i XX: Simon Weil i Friedrich Nietzsche. Els muntatges s’emmarquen en el cicle Lectura de clàssics, i estan coproduïts per Temporada Alta i el Festival Clàssics de Barcelona. Amb l’espectacle ‘Simon Weil: Vida d’una esclava’, Iscla donarà veu a una selecció del pensament d’aquesta filòsofa, reconeguda pel seu activisme polític i la seva actitud revolucionària. L’actriu protagonitzarà la lectura de textos –dramatitzats per Anna Punsoda i amb veu en off de Jordi Boixaderas– l’11 d’octubre i en dues funcions a la Catedral de Girona. A Barcelona, dins el Festival Clàssics, es veurà el 22 de novembre a l’Hospital de Campanya - Santa Anna.

Pel que fa a la segona proposta ‘L’anticrist de Friedrich Nietzsche’, López llegirà una selecció dels millors fragments d’aquesta obra la qual la por a l’escàndol va mantenir al calaix durant cinc anys. En aquest sentit, es tracta d’una de les obres més controvertides i problemàtiques de l’autor, en la qual el filòsof alemany culpa el cristianisme de tots els mals del món. Sota la dramatúrgia de Victoria Szpunberg, arribarà a Barcelona el 17 de novembre a l’amfiteatre anatòmic i a Girona es podrà veure a la Sala La Planeta el 7 de desembre.

La directora del Festival Clàssics, Sira Abenoza, ha explicat que enguany el tema universal que s’ha escollit per articular les dues propostes ha estat el de la “immortalitat”, qüestionant l’obsessió per aquest tema i els esforços que es dediquen per assumir-la. “En quina mesura ser humà ha de consistir en assumir el caràcter de la mortalitat i traslladar el desig de perdurar a les obres”, ha insistit.

Per això, un any més s’ha optat – de la mà del Festival Temporada Alta – posar en mans de creadors i pensadors aquesta idea perquè puguin crear i interpretar obres clàssiques. “Agafar textos clàssica, als quals bona part del públic no s’atreveix a arribar, i adaptar-los mantenint la seva essència pròpia”, ha insistit. En la mateixa línia, s’ha expressat el director gironí, Salvador Sunyer, que ha remarcat que es tracta de propostes que tenen una molt bona rebuda i ja van funcionar en la darrera edició.

Weil i Nietzsche: filòsofs escollits

El primer dels espectacles porta per nom ‘Simon Weil: Vida d’una esclava’ amb Anna Punsoda al capdavant de la dramatúrgia. Tal com ha explicat es tractava d’una proposta complicada, que havia de lligar la biografia de l’autora amb la seva obra resseguint “la seva vida i el seu treball intel·lectual”. Per fer-ho, Punsoda es va valer d’unes cartes, que s’ajunten amb un pròleg final on narra la seva experiència mística.

Reconeguda com “la filòsofa de la compassió”, Weil va néixer a París en el si d’una família d’intel·lectuals jueus a principis del segle XX. Va ser escriptora i filòsofa i va tenir una vida marcada per la justícia. Al llarg de la seva trajectòria va destacar per ajudar els refugiats del nazisme i l’estalinisme, arribant a amagar a León Trotski a casa seva. Durant la Guerra Civil es va traslladar a Catalunya com a periodista voluntària i va ser part de la Columna Durruti, amb la qual va lluitar al front d’Aragó.

Per donar veu a una de les personalitats més difícils de copsar des de l’ortodòxia, l’obra aposta per l’actriu catalana Míriam Iscla, que ha admès que la proposta li va semblar una “meravella”. “Ens ho hem passat súper bé”, ha admès, afegint que el format és “molt adient” per vestir aquest torrent de pensaments i vivències. Si bé ha admès que es tracta d’una aposta difícil, on s’ha de poder plasmar el seu pensament, també ha opinat que a la gent que li agrada Weil, la convencerà i per aquells que no la coneixen, serà un acostament molt interessant.

La segona proposta prové de ‘l’Anticrist’ del filòsof Friedrich Nietzsche. Nascut a Prússia a finals del segle XIX, al llarg de la seva vida es va dedicar a qüestionar els fonaments del cristianisme i de la moral tradicional. Després de ser nomenat catedràtic extraordinari en filologia clàssica i d’intimar amb personalitats del moment com el compositor Wagner, als 45 anys va ser diagnosticat d’una paràlisi mental progressiva que el va obligar a ingressar en una clínica psiquiàtrica, on va morir l’any 1900.

En aquest cas, la dramatúrgia de l’obra ha estat feta per Victoria Szpunberg, que considera que es tracta d’un text que va ser “perillós” a la seva època, i que continua en qüestió perquè tracta temes com la pietat o el concepte de víctima des d’una vessant “irònica i humorística”. “És un filòsof que sempre fa diana, escriu a cop de martell però, alhora pot ser malinterpretable”, admet.

L’encarregat d’interpretar-lo serà l’actor Pol López, que ha afirmat que es tracta d’una proposta que permet utilitzar la paraula “com a únic element” per qüestionar el passat, però també el present. “Hem d’acabar de veure com ho farem a nivell escènic”, ha apuntat, “però estic molt content de poder treballar amb la Sira i el seu equip, de fer-ho amb Temporada Alta i fent servir espais com La Planeta i l’amfiteatre anatòmic”.