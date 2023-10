La plaça U d'octubre de 2017 de Girona serà l'escenari de l'espectacle de dansa 'Face T(W)O', en el marc del festival Temporada Alta de Girona. La proposta, que es podrà veure gratuïtament aquest divendres i aquest dissabte a partir de les nou del vespre, la protagonitzen 32 ballarins i ballarines de quatre països diferents, que dansen sota un gran mirall que genera un impacte visual a l'espectador. Es tracta d'una iniciativa sorgida fa quatre anys i que ha anat "prenent cos" fins arribar a l'espectacle actual. Més d'una hora d'energia amb balls que combinen les coreografies conjuntes amb escenes separades sota l'enorme mirall, que pretén ser un "reflex de com veuen el món" les directores de l'obra, Sigrun i Luka Fritsch.

Un gran escenari amb un enorme mirall i 32 ballarins de diferents països d'Europa. Aquesta és la posada en escena de 'Face T(W)O', una obra de dansa dirigida per Sigurt i Luka Fritsch. Mare i filla mostren la seva mirada del món actual a través d'unes coreografies interpretades per joves d'arreu i amb les que volen reflectir la societat en la que viuen. Les directores expliquen que volen mostrar com afecten les notícies falses i ho fan a partir d'una dansa que combina grans coreografies conjuntes amb d'altres moments de balls en grups més reduïts, però amb la integració de tot el grup.

Tot plegat genera un efecte visual "molt interessant" per l'espectador. "Volem mostrar com veiem la societat, el que sentim nosaltres però també allò que sentim cap els altres", explica Sigrun Fritsch.

Face T(W)O és el resultat de quatre anys de projecte que ha anat incorporant diferents números, fins arribar al que s'estrenarà aquest divendres i dissabte a la Plaça U d'Octubre de 2017 de Girona. Una explosió d'energia que genera un impacte visual a l'espectador gràcies a l'enorme mirall situat de manera obliqua sobre l'escenari on 32 ballarins dansen.

Entre ells hi ha l'Anna Gispert. És de Girona i forma part d'aquest projecte que ja s'ha pogut veure en altres ciutat europees com Vílnius (Lituània). Explica que el fet de poder mostrar-ho al Temporada Alta li fa "especial il·lusió" i remarca "el bon ambient generat dins del grup. I és que cal tenir en compte que els ballarins que participaran a l'espectacle a Girona no seran els mateixos en la propera funció, sinó que van rotant.

En aquest sentit, les directores expliquen que "no és complicat" poder-ho gestionar perquè des de l'inicia ha estat un projecte que els ballarins s'han fet seu. En David Maestre és un dels que també ballarà aquest divendres i aquest dissabte a Girona. Explica que el mirall "els posa al lloc" i els fa ser partícips d'un equip comú.

"Tenir aquest mirall tan gran et fa veure que formes part d'una cosa molt important. Potser tu no estàs fent les acrobàcies que fa un altre company, però també aportes molt a l'espectacle. Al final estàs a l'escenari per compartir i no pas per competir. Per sort no hi ha lluita d'egos entre el grup", explica Maestre.

Un concepte

Tot plegat s'agrupa sota el paraigua de People Power Partnership (PPP), un projecte teatral participatiu amb 14 socis de 15 països diferents d'Europa. Agrupa un total de 104 joves entre 18 i 25 anys que desenvoluparan fins a tretze produccions diferents en espais públics dels diferents estats, sempre en el marc d'un festival de teatre.

Face T(W)O es podrà veure de manera gratuïta a la plaça U d'Octubre de 2017 de Girona a partir de les nou del vespre, aquest divendres i aquest dissabte i és el tercer acte oficial d'obertura del festival Temporada Alta, després de la festa infantil del cap de setmana i del concert d'Antònia Font al Firal de Girona.