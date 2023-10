Rosalia i Björk han anunciat aquest dijous que faran una col·laboració conjunta amb fins benèfics que ja s’ha pogut escoltar parcialment per xarxes socials. Es tracta d’una cançó que té com a objectiu protestar contra les granges de peixos a Islàndia i, per això, els beneficis que s’obtinguin aniran destinats a la causa. L’artista islandesa ha penjat un vídeo a xarxes, on se les pot sentir a les dues cantant una de les estrofes. De moment no se’n sap el títol, però s’ha confirmat que es publicarà aquest mes d’octubre.