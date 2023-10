El músic i compositor Paco Viciana i l’artista visual Anna Bahí estrenen aquest dissabte a Banyoles Onírica, una experiència que uneix la música, l’art i la poesia inspirats en la natura. L’espectacle, que es veurà dissabte i diumenge a l’Auditori de l’Ateneu, és la primera branca de les tres que té aquest projecte que reivindica la natura des d’una perspectiva mítica i lligada al somni. També inclou un llibre d’autor de Bahí i, més endavant, un programa de xerrades, recitals poètics i exposicions.

Onírica neix ara fa dos anys, per iniciativa de Bahí, com una proposta al voltant de la poesia de Jacint Verdaguer que, «de mica en mica, s’ha anat fent molt grossa», expliquen tots dos.

El primer fruit serà l’espectacle, que combina llum, so, color, música i els versos, recitats en off per l’actor Lluís Soler, de Canigó de Jacint Verdaguer i Poema del bosc d’Alexandre de Riquer, contemporani de mossèn Cinto, que han servit d’inspiració per a la poètica del muntatge.

La part musical va a càrrec de Viciana, que interpretarà en directe al piano set obres creades amb anterioritat, dues peces inèdites i set improvisacions. En total, setze intervencions que, unides a les locucions i a una ambientació sonora que juga amb els sons dels grills, l’aigua o les tempestes, tenen com a fil conductor el procés vital, de la infantesa a l’adultesa, d’un personatge a partir de la troballa d’un llibre. Quan el posa sobre un faristol, el llibre projecta sobre tres grans pantalles les propostes audiovisuals de Bahí, pensades per enaltir la natura a partir d’imatges captades en paratges gironins.

Tot plegat, embolcallat per una escenografia que recrea el bosc en escena, feta en col·laboració amb l’artista Jaume Geli. La direcció escènica va a càrrec de l’actor Àngel Amieva, i el disseny de llums i so ha estat creat per Marc Paneque amb la direcció tècnica de Punt de Fuga.

L’estrena de l’espectacle es complementa amb la venda a la sortida del llibre d’autor Onírica. La mitificació de la natura a través del món dels somnis d’Anna Bahí, editat per Edicions MMV. El volum inclou fotografies de paratges naturals, recollides al llarg de tot un any, i també un QR que dona accés a més imatges i les músiques de l’espectacle.

Per a dur a terme aquest projecte, el primer que fan plegats, Viciana i Bahí han rebut ajuts de l'Ajuntament de Banyoles, la Diputació de Girona, els Ajuts Girona CREA i la Fundació Coromina i han creat una productora, Possibles Produccions, amb l'objectiu de fer-lo girar.