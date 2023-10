Clara Peya, delicada poesia hardcore

Caps oberts, cervells a la nevera, cops de martell contra les flors i sogues i talls poblen el nou repertori de Clara Peya, cançons plenes de cicatrius i ferides que traspuen violència en el fons però no en la forma, capaces de generar una intensa onada de poesia hardcore.

La palafrugellenca va presentar dissabte a l'Auditori de Girona el seu tretzè disc, Corsé, una "defensa política radical de la imperfecció", un concepte que contraposa a "les cotilles de la perfecció". "Quina sort ser imperfectes, perquè això ens dona la vida", va afirmar.

Aquest treball concebut com "una revolta als mandats socials que ens imposen i ens imposem" i una via per "drenar la ràbia i la frustració de no arribar a les expectatives", com el va definir l'artista, pren forma en tretze temes cantats per tretze artistes, de Sílvia Pérez Cruz a Salvador Sobral, passant per Albert Pla i Ferran Palau.

En directe, el defensa amb dos músics i dues cantants, Aina Zanoguera i Carmen Aciar, que fan brillar les lletres tenebroses i les melodies delicades de Peya, una personalíssima combinació que a Girona va esclatar sobre l'escenari en un concert radiant, de les Cerebralmente i Hija de silencio inicials a El plor d'un cavall dels bisos.

La pianista va aparèixer amb la cotilla que dona nom a l'àlbum i se la va treure al tercer tema. "Tocar amb una cotilla és complicadíssim", va bromejar abans de Maldita la imagen i Tierra de hielo, una de les poques concessions que va fer a la seva discografia anterior i que va ser interpretada per la cantant Ede.

L'altre artista convidat de la nit va ser Manu Estrach, que va posar la veu a Abrir la luz apareixent enmig de la foscor.

Pel mig van sonar El tall, Vientre seco i Mujer frontera, i la intèrpret empordanesa va entonar alguna estrofa, evocant el seu procés de creació, quan se sent "buida" i compon al piano cançons "cantades de forma imperfecta" que després comparteix amb la seva germana, la coreògrafa Ariadna Peya, a qui va dedicar el concert.

Alta traïció i Nana para mí van posar la cirereta final al concert abans del bis, rematant un recital amb una posada en escena molt fosca, trencada només per uns encegadors flaixos de llum i les esquerdes per on es cola la bellesa agressiva de la música de Clara Peya.