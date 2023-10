Un crit d’alarma (i auxili) corre aquests dies per les xarxes: el dels responsables de premsa d’artistes i disqueres, que es queixen que els periodistes cada vegada els fem menys cas i que ja ni tan sols els responem els ‘mails’. Tenen raó, i la resposta comença invocant el gruix d’aquests centenars de correus (i no pocs whatsaps) sobre llançaments que rebem cada dia,alguns d’aquests amb el reclam d’‘urgent’. A qui pugui haver ofès amb el meu silenci, les meves cordials disculpes.

El món ha canviat, tant la música com els mitjans. Mai s’havien gravat tantes cançons i àlbums com ara. No és la ‘indústria voraç’, és el ciutadà mitjà, qualsevol, que pot gravar un disc a casa amb un excel·lent acabat i penjar-lo en una plataforma. I, alhora, les redaccions disposen, en general, de menys mans que abans, per no parlar de la precarietat que sol acompanyar els mitjans digitals especialitzats. Diabòlica conjunció.

Fa un any, Sir Lucian Grainge, CEO d’Universal Music Group, deixava anar en una conferència que cada dia es publiquen al món unes 100.000 cançons a través dels serveis de ‘streaming’. El maig passat, ja n’eren 120.000, va informar el monitor de mercat Luminate. És cert que una part (no precisada) d’aquest increment correspon a aquests arxius, ara en voga, de ‘soroll blanc’ (onades, pluja, fogueres), i als rampants temes creats amb IA (aquesta ja és una altra història).

Però l’allau de novetats és formidable, i en tots els plans, del ‘macro’ al ‘micro’: l’‘Anuari de la música 2023’ ens diu que, el 2000, es van publicar 152 àlbums en català, i el 2022, en van ser 1.178. Gairebé vuit vegades més. I els gabinets de comunicació (sovint, autònoms mal pagats i pressionats) pretenen ara que publiquem ressenyes i entrevistes no ja per cada àlbum que moguin, sinó per cada cançó.

Per ajudar a posar llum en aquesta jungla hi ha de ser la premsa, que des de fa temps practica una reflexió poc coincident amb els interessos industrials: íntimament sospita que en els temps de vi i roses va deixar que es debilités el vincle amb el lector, l’origen i la raó de tot. Amics del sector, no pot ser que cada llançament sigui ‘urgent’, que amb cada disc i cada cançó s’acabi el món. Mirin d’afinar i busquin nous enquadraments pensant en el seu potencial periodístic. El punt de trobada existeix, però potser hi ajudaria que deixin de veure l’article de premsa com el pur i dur equivalent a una inserció publicitària.