Una sessió per al públic familiar al pati de la Biblioteca, a càrrec de Nico Martin Group, i el concert de Manel Fortià Quintet, que servirà per inaugurar l'Auditori del Museu del Suro com a nou escenari, donaran aquest dimecres el tret de sortida al 29è Festival de Jazz Costa Brava, que es desenvoluparà fins diumenge en diversos espais de Palafrugell. El certamen proposa enguany fins a onze activitats diferents -incloent tres concerts de pagament- que aposten per obrir-se més que mai al municipi i treure la música jazz als seus carrers i places.

Com ja és habitual des de fa anys, la programació del festival aposta per barrejar artistes locals i de proximitat, amb alguns joves talents, amb d'altres de renom, tan a escala nacional com internacional. En aquesta edició, a banda de l'actuació del contrabaixista cassanenc Manel Fortià, que presentarà en directe el seu treball Libèrica, també passaran pel municipi baix-empordanès el prestigiós pianista menorquí Marco Mezquida (divendres 13) i el quartet liderat pel saxofonista nord-americà Jesse Davis (dissabte 14). Per aquests dos concerts, al costat del de Manel Fortià, s'haurà de pagar entrada, tot i que s'ofereix un abonament amb descompte per a tots tres.

Organitzat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, el Festival de Jazz Costa Brava aposta enguany per oferir espectacles en espais públics com la plaça Nova i el pati de Can Genís, tot i que es manté el Teatre Municipal (TeMePé) com un dels escenaris principals.

La plaça Nova serà l'escenari de bona part dels concerts gratuïts. Dijous, el dia que concentra el major gruix de la programació, es podrà gaudir de les actuacions de Last Livin' Souls al migdia i una classe d'iniciació al Lindy Hop i ball social amb música swing a càrrec de Windy Hoppers.

A la nit tindrà lloc el Jazz & Cinema que organitza el Cine Club Garbí i que enguany presenta Jazz& Cinema. Love Story. L'exposició, que ja es va poder veure fa uns mesos a la Casa de Cultura de Girona, acull material gràfic com fotografies, cartells originals, programes i revistes de pel·lícules on el jazz és el protagonista, així com primeres edicions de discos de bandes sonores d'èxit. La jornada es clourà amb la projecció de la pel·lícula Un vaso de whisky (1958), dirigida pel cineasta Julio Coll.

El Festival de Jazz Costa Brava clourà la seva 29a edició diumenge al migdia a la plaça Nova amb Jazz in Samba. S.A.P (South American Project), el projecte liderat pel trompetista argentí resident a Barcelona Guillermo Calliero (Santa Fe, 1973) que fusiona la música d'arrel sud-americana amb els standards del jazz.

Música i audiovisuals amb IA

Amb l'objectiu de presentar un espectacle únic, el 29è Festival de Jazz Costa Brava acollirà l'estrena de Kraken in Progress, una innovadora proposta que fusiona eines de la intel·ligència artificial, una sèrie de projeccions audiovisuals i música en directe. Pere Álvaro i Albert Palahí van imaginar a través de la tecnologia I.A (amb un modelatge creat amb 3D Studio Max, Photoshop i altres eines digitals) un kraken (una criatura marina molt present en la mitologia nòrdica) propi per a les illes Formigues, situades davant de la zona del Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

Partint d'aquesta imaginativa creació, un monstre amb extremitats semblants als instruments propis de la música jazz, Pol Álvaro va desenvolupar una sèrie de peces audiovisuals i el músic palamosí Marcel Prohias va compondre la música. El resultat final s'estrenarà dijous, a partir de les 20 h amb entrada gratuïta, al pati de Can Genís. Serà una de les propostes més trencadores que s'han pogut veure en la història del festival.