Concerts a Cegues, el cicle d'actuacions sorpresa de petit format en espais singulars de Girona, entrarà per primera vegada al micvé del Museu d'Història dels Jueus i al vestíbul institucional de l'antic hospital de Santa Caterina. També s'afegeix com a escenari el coworking cooperatiu Cooking Girona i un nou espai de la catedral de Girona, la sala Vitralls, amb un concert davant del vitrall figuratiu més antic de Catalunya.

La cinquena edició del cicle tornarà al refugi antiaeri, els Banys Àrabs i la presó del Museu d'Art de Girona, i recuperarà la Casa Masó i la capella de Sant Jaume de Pedret, espais que ja havien sigut seus en anys anteriors.

En total, de l'11 de novembre al 2 de desembre, s'oferiran una quinzena de concerts en nou espais, ja que la majoria acolliran més d'una sessió.

I és que la voluntat dels organitzadors, la promotora La Tornada, és oferir actuacions sorpresa de molt petit format -d'entre vint i cinquanta espectadors-, sense equip de so, per a descobrir un artista de tu a tu i un espai, una proposta que ha convençut, perquè fa tres anys que el festival fa el ple absolut.

«El públic ha entrat al joc, és una experiència diferent per a ells i pels artistes», assegura el seu director, Pau Planas, sobre una cita musical per la qual han passat artistes com Judit Neddermann, David Carabén o Lluís Gavaldà. Planas només dona dues pistes del cartell d'aquest any: són tots artistes dels Països Catalans i cap ha actuat abans al festival.

Concerts a Cegues, a més, manté el vessant social i portarà dos recitals sorpresa en residències per a la gent gran, en exclusiva per a residents i familiars.