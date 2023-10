El jurat del Premi Nacional de Músiques Actuals 2023 ha proposat la concessió d’aquest guardó a Rodrigo Cuevas. Aquest premi, que concedeix anualment el Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 30.000 euros.

El jurat ha distingit amb aquest reconeixement l’artista «per la singularitat de la seva obra, amb una proposta transcendent que uneix música tradicional folklòrica i música popular contemporània». El jurat ha valorat així mateix que «el seu projecte artístic aporta un fort compromís per la diversitat» i han destacat «la intensitat de la seva música en directe i el seu imaginari summament personal».

"És una meravella que per fi des de les institucions es recolzi la música popular i als qui la fem, intentar donar-li presència en el moment actual a la cultura més pròpia, més petita i menys valorada durant tants segles, tan injuriada fins i tot, però que és la que ens ha alimentat a nosaltres, a Lorca i a Alberti, la que ens va fer compondre sarsuela", ha celebrat en declaracions a EFE.

Rodrigo Cuevas (Oviedo 1985), qui actuarà el pròxim 15 de desembre a l'Auditori de Girona, és un artista multidisciplinari: cantant, compositor, acordionista i percussionista. Va cursar estudis de piano i tuba al Conservatori d’Oviedo i de Sonologia a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) de Barcelona.

Interessat també en les músiques del món i en les disciplines del cabaret i el circ, la seva revelació artística es va produir durant la seva estada en un petit llogarret de l’interior de Galícia, on va entrar en contacte amb la música tradicional més pura gràcies a les pandereteires del lloc.

El 2012 publica el seu primer àlbum en solitari: ‘Yo soy la maga’, un disc en el qual l’electrònica i la música tradicional es fusionaven en una catarsi discotequera. Després va crear la Dolorosa Compañía, un provocatiu duo de revetlla psicodèlica amb què va estar viatjant durant tres anys fins a l’estrena del seu primer espectacle en solitari: Electrocuplé, amb el qual va girar per l’‘underground’ espanyol.

A principis del 2016 publica l’EP ‘Prince of Verdiciu’, amb el segell Aris Música, que va ser el punt d’inflexió en la seva trajectòria, al passar d’actuar en locals per a 10 persones a una gira amb més de 100 actuacions per tota la Península. Un any més tard publica el seu tercer treball discogràfic, un nou EP tribut a l’artista asturià Tino Casal.

El seu segon espectacle va ser ‘El mundo por montera’. El 2018 participa a ‘La verbena de la paloma’ dirigida per Maxi Rodríguez, en el marc de la Temporada de Sarsuela d’Oviedo i escriu la música per a l’obra teatral ‘Sidra en vena’. També forma part del musical ‘Horror, el show que nunca debió hacerse’.

Posteriorment, presenta el seu nou espectacle ‘Trópico de Covadonga’, concebut com un cançoner popular. Al seu disc ‘Manual de cortejo’, publicat el 2019 en col·laboració amb Raül Refree, barreja ritmes i melodies asturianes amb la ‘muiñeira’ i les havaneres, entre altres estils.

Entre els seus premis, destaquen el Premi a Millor Àlbum de Músiques del Món i millor artista emergent en els premis MIN. Aquell mateix any va estrenar el seu últim espectacle: ‘Barbián’, una sarsuela cabaret amb què va estar al Teatro de la Zarzuela, als Veranos de la Villa i, més recentment, a la Quadriennal de Praga d’Escenografia i d’Espai Escènic.

Asturià i castellà

El 2021, any en què rep el Premi Ull Crític, també funda l’associació La Benéfica de Piloña (Astúries), juntament amb Sergi Martí i Nacho Somovilla, amb la intenció de crear un centre d’arts vives per a l’expressió artístic cultural, l’acció comunitària i la lluita contra l’abandonament i la despoblació de les zones rurals. Posteriorment, el 2022 és reconegut amb el Premi Arc de Sant Martí 2022, del Ministeri d’Igualtat.

El setembre d’aquell mateix any va llançar el seu tercer disc, ‘Manual de romería’, que va estar precedit per l’estrena de l’espectacle, basat en el seu últim àlbum, ‘La romería’, que es va estrenar el 30 de juny al Festival (A)phònica de Girona, i amb el qual ja ha recorregut més d’una vintena de ciutats aquest estiu i té confirmades nombroses actuacions fins al 2024 en diferents localitats nacionals i places internacionals de Portugal, Bèlgica, França i Mèxic. L’espectacle es nodreix de les cançons de l’àlbum, en el qual fa ús de l’asturià i del castellà com a llengües vehiculars.

Entre els premiats en convocatòries anteriors es troben: Sílvia Pérez Cruz (2022), Rozalén (2021), Chano Domínguez (2020), María Rodríguez ‘Mala Rodríguez’ (2019), Christina Rosenvinge (2018), Javier Ruibal (2017), Martirio (2016), Jorge Pardo (2015), Carmen París (2014), Luz Casal (2013), Kiko Veneno (2012), Santiago Auserón (2011), el Dúo Amaral (2010) i Joan Manuel Serrat (2009).