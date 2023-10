Complicitat, retorn a l’essència i, fins i tot, misticisme i introspecció són mots que podrien ben servir per descriure les obres creades especialment per la catorzena edició d’Empordoneses, que obre portes aquest dimecres a les 7 de la tarda, a la Sala Escorxador de Figueres. Pilar Farrés, artista, comissària i ànima d’aquesta mostra col·lectiva, ha confiat en el lema que menys és més i ha ofert aquest «altaveu per parlar amb la veu clara» a onze creadores que, al seu torn, han cercat parella amb qui dialogar i «mediar», tal com va descriure la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes, durant la presentació la setmana passada.

El resultat, fruit d’una absoluta llibertat temàtica, es tradueix en onze instal·lacions de nova creació eclèctiques, fresques i depurades que sorgeixen fruit de les vivències personals i que esdevenen un mirall de les inquietuds que tenallen la societat actual o qüestions conceptuals vinculades a l’existència humana com el dolor, la dignitat o l’alegria de viure. El director del Museu de l’Empordà, Eduard Bech, reconeixia que allò que interessa en aquesta edició no és tant el contingut sinó «la creació» i, sobretot, fer-la «en conjunt amb una altra persona». Ja el mateix títol de l’exposició, Dilogies alternatives. Digues...pren la paraula! evoca aquest dualisme, ambigüitat i doble sentit que porta, finalment, «a fer pensar a la gent», assegurava Farrés. Empordoneses, a més, disposarà d’un catàleg que la farà perdurar i que inclourà textos en què cinc expertes reflexionaran sobre diferents aspectes, com ara l’art de pensar des del ser dona. També es promouran activitats alternatives com una visita guiada amb les parelles creadores. A l’entrada de la sala, un mapa de l’espai amb el títol de cada obra imaginada, uns mots precisos que les defineixen i que, com admetia Farrés, demostren «la importància de les paraules».