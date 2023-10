El passeig del Mar de Blanes ha quedat petit aquest dijous a la nit davant de l'expectació que havia aixecat el concert de Leticia Sabater al municipi. Es tracta del seu primer concert a la demarcació de Girona que s'ha fet dins de la programació musical del Blanes Urban Fest (BUF!). Sabater ha estat l'encarregada de tancar la primera jornada de concerts del Blanes Urban Fest! que entre aquest dijous i el diumenge programa diverses propostes de cultura urbana, entre elles concerts gratuïts. Sabater ha interpretat alguns dels seus èxits com ara 'Salchipapa', 'Toma Pepinazo' o 'Mr. Policeman'. Abans de Sabater ha estat el torn de Kanela, la cantant que ha omplert l'escenari de reggaeton i música electrònica.

Pocs minuts després de la una de la matinada d'aquest divendres Leticia Sabater sortia a l'escenari del passeig del Mar de Blanes. Era la primera vegada que en trepitjava un a les comarques gironines i ha estat en el marc del festival Blanes Urban Fest! La catalana ha sortit cantant la mítica cançó 'YMCA', que ha arrencat els cors del públic des del primer moment.

De fet, el passeig del Mar de Blanes ha quedat petit davant de l'afluència massiva de gent que volia veure la que havia estat presentadora d'un programa infantil fins als anys 90 i que fa poc ha fet el salt al món musical. A la segona cançó, Sabater ha apostat per treure's el poc vestuari que ja portava inicialment i quedar-se en roba interior mentre satisfeia als espectadors amb balls provocatius.

El públic animava l'artista entre crits d'aprovació i de burla. Sabater ha interpretat diverses cançons conegudes com ara 'Yo quiero bailar' o la recent 'Nochentera'. No ha estat fins a mig concert que s'ha atrevit a interpretar el que va ser el seu primer 'hit': 'Salchipapa'. A partir d'aquí, ha anat combinant cançons conegudes amb d'altres de creació pròpia com ara 'Mr. Policeman'.

Leticia Sabater té més de 560.000 seguidors a les xarxes i aquesta nit ha mostrat el seu poder de convocatòria en el concert gratuït que ha ofert a Blanes. Sabater ha estat l'encarregada de tancar la primera jornada de concerts del Blanes Urban Fest!.

El tinent d'alcalde de Cultura, Jordi Calvet, ha defensat la presència de Leticia Sabater en el festival tot i les crítiques que han rebut per incloure-la en el cartell. "La cultura també és provocació", ha defensat el regidor.

Èxit en la primera nit

Malgrat tot, Jordi Calvet ha assegurat que la primera nit ha estat "un èxit aclaparador" de públic. Més enllà dels assistents al concert de Sabater, el públic ha estat molt nombrós al llarg de tota la nit, on han desfilat tres artistes més. El primer d'ells ha estat el grup blanenc DPraims, que han portat el rap i la música urbana a l'escenari. A continuació, l'electrònica ha guanyat pes de la mà de Dugarry. Aquest ha passat el relleu a Kanela, qui ha cantat alguns dels temes que ha composat ella mateixa i també d'altres cançons més comercials del gènere del pop i el reggaeton.

El BUF! també compta amb la participació de Figa Flawas, o l'actor Jordi Vilches que mostrarà les seves capacitats com a discjòquei. El festival també organitzarà una batalla de cançons entre rapers. Jordi Calvet ha destacat la varietat de gèneres musicals que s'han programat. "La música urbana és molt diversa", ha remarcat. A més, assegura que hi ha "propostes molt eclèctiques i d'altres de més comercials" per atraure tot tipus de públic

Festival transversal

El BUF! ha arrencat aquest dijous la primera edició amb l'objectiu de desmarcar-se d'altres festivals que fan en d'altres punts de Catalunya i apostar per la cultura urbana. L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha assegurat que aquest és un festival "molt transversal" en què hi participen diverses àrees com ara Joventut, Esports o Cultura, entre d'altres.

Per altra banda, Hernández ha destacat la voluntat de "dignificar" la cultura que neix al carrer i que "molts joves practiquen cada dia". El BUF! s'allargarà fins aquest diumenge 15 d'octubre.