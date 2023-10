L'auditori del Gran Casino Costa Brava de Lloret de Mar (Selva) acull aquest cap de setmana la primera edició del Comic Con Costa Brava, una convenció temàtica amb actors i actrius, cosplayers i empreses de tecnologia i marxandatge relacionades amb Joc de Trons, Hobbit, Stranger Things, Star Wars o El Senyor dels Anells. L'impulsor d'aquest esdeveniment, Alec Utgoff, és un actor britànic d'origen ucraïnès reconegut pel seu paper a Stranger Things i resident a Lloret de Mar. Utgoff explica que el saló ofereix "un espai d'entreteniment on els fans poden conèixer actors de prestigi internacional i una oportunitat de creixement professional pels artistes locals". L'organització espera que passin per la fira entre 3.000 i 5.000 visitants.

Desenes de persones disfressades dels seus personatges de ficció preferits i amants de l'anime han coincidit aquest dissabte a la primera edició de la fira Comic Con Costa Brava. Durant tot el cap de setmana, l'auditori del Gran Casino Costa Brava acull diverses activitats relacionades amb el sector del còmic i la ficció com l'oportunitat de provar ulleres de realitat virtual, participar en el concurs de cosplayers (disfresses d'un personatge de manga, anime o d'un videojoc) o en tallers per millorar les habilitats interpretatives i de dibuix.

Actors i actrius de sagues populars

Dins el recinte també hi ha estands amb marxandatge de les sèries i videojocs, però l'atractiu principal és la presència d'actius i actors de les sèries i pel·lícules tan populars com Joc de Trons, Hobbit, Stranger Things, Star Wars o El Senyor dels Anells. Hi són per interactuar amb els visitants que poden aconseguir-ne una signatura o fer-s'hi una fotografia.

Aquest dissabte al matí, al saló hi ha participat Tom Wlaschiha (Jaqen H'ghar a la sèrie Joc de Trons i comissari Sebastian Berger a la sèrie Crossing Lines); Bernard Hill (Lord Terrence Tymber a Joc de Trons, Théoden al Senyor dels Anells i el capità Edward Smith a Titanic); Cara Buono (Karen Wheeler a Stranger Things); Sylvester McCoy (el mag Radagast a Hobbit) i el mateix Alec Utgoff.

El qui interpretava Alexei a la famosa sèrie Stranger Things i organitzador d'aquesta primera edició del saló del còmic a Lloret ha dit que gaudeix "coneixent els fans" i que molts dels que han acudit al saló per veure'l han quedat "sorpresos" que l'actor visqui al municipi. "Fa molts anys que hi vinc a estiuejar i dos que hi visc permanentment", explica, i assegura que vol seguir integrant-se en aquesta societat "millorant l'idioma i coneixent la gent".

Un pont a la cultura pop

La intenció de crear aquesta primera edició del saló del còmic a la Costa Brava és per Utgoff "acostar els fans i els artistes locals a la cultura pop" i "que passin una bona estona". Per fer-ho, s'ha "inspirat en els festivals que es fan a Europa". En futures edicions, vols aconseguir portar també actors i actrius de sagues com Star Wars o Harry Potter.

De moment, la primera edició del Comic Con Costa Brava preveu atreure entre 3.000 i 5.000 visitants durant tot el cap de setmana. "Hi ha molt a veure i a preus assequibles perquè tothom pugui venir", explica l'impulsor de l'esdeveniment.

Englobada en les propostes del sector al municipi, l'Ajuntament de Lloret i Lloret Turisme van organitzar aquest estiu 'The Gardens of the Dragon'; es tracta de la primera visita temàtica sobre el rodatge de 'House of the Dragon' als jardins de Santa Clotilde i que va comptar amb la presència de cosplayers de la sèrie