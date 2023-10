Louise Glück, premi Nobel de literatura el 2020, ha mort als 80 anys, segons ha confirmat aquest divendres el seu editor a l’agència Associated Press. De moment no s’han donat a conèixer més detalls sobre les causes de la mort.

L’escriptora, una de les més cèlebres dels Estats Units, va aconseguir al llarg de la seva carrera els guardons literaris més importants: des del Pulitzer per ‘El iris salvaje’ (1992) fins al National Book Award per ‘Nit fidel i virtuosa’ (2014). Glück tocava els temes de la infància, la família, la soledat i la mort, inspirant-se en la mitologia antiga i en la seva pròpia vida. El premi Nobel de literatura 2020 va recaure en la poeta nord-americana per la seva «inconfusible veu poètica, que, amb una bellesa austera, torna en universal l’existència individual». Així doncs, molts dels seus poemes es desenvolupaven pràcticament com confessions o converses entre dues persones, com a ‘Night Song’, que acabava: «Aquesta nit ets com jo, una de les afortunades. / Obtindràs el que vols. Obtindràs el teu oblit».