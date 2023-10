La Bisbal d'Empordà celebrarà el 2 i 3 de desembre la 6a edició de l'Indilletres. La fira serà enguany el punt de trobada de 46 editorials independents d'arreu dels Països Catalans, a més de llibreries i biblioteques en una proposa que compta amb una trentena d'activitats i la presentació de vint llibres. A més, es dedicarà una tarda a la figura de Jacint Verdaguer, en què es farà la preestrena en exclusiva a les comarques gironines del documental 'Canigó 1883' dirigit per Albert Naudín. I també el lliurament del V Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària. La majoria d'activitat seran com és habitual al pavelló i les presentacions de llibres es distribuiran entre el teatre Mundial i a la biblioteca Lluïsa Duran.

La 6a edició de l'Indilletres s'ha presentat aquest divendres a les Voltes d'en Galí, durant el mercat setmanal de la Bisbal. Entre el 2 i el 3 de desembre, la localitat acollirà debats, conferències, tertúlies, teatre concerts i un gran aparador literari. "La programació és novament desacomplexada i inclou un ampli ventall d'activitats que transcendeixen estrictament la literatura", ha destacat l'organització.

L'escalfament de motors serà divendres, amb un acte previ organitzat per Òmnium Cultural Baix Empordà al Teatre Mundial: la projecció de 'Els límits de la Costa Brava d'Antoni Martí', una reflexió sobre cap a on va aquest territori, seguit d'un col·loqui amb la participació de membres la federació SOS Costa Brava.

V Premi Llucieta Canyà

Dissabte, la presentació de la 6a edició a càrrec del cineasta Albert Serra (guionista, director i productor de cinema català de renom internacional), anirà seguida del V Premi Llucieta Canyà de crítica literària publicada. A les onze hi haurà una presentació a càrrec d'Aïda Ayats i a les dotze del migdia, es farà l'acte d'entrega del V Premi Llucieta Canyà dotat en 500 euros.

L'any passat va guanyar-lo Joan Burdeus per l'article 'Els consols d'Houellebecq' al mitjà digital Núvol. El 2022 el va guanyar Marina Porras; Eva Vàzquez, el 2021; i el 2020, primera edició del guardó, va obtenir-lo Pere Antoni Pons. Des d'Indilletres defensaen que "una bona crítica literària pot ajudar a millorar la feina dels autors i de les editorials, enfortir la literatura en català i, per tant, contribuir a millorar l'ecosistema cultural".

Incrementen les editorials

Pel que fa al nombre d'editorials que hi participen, enguany n'hi haurà quatre més. "El fet que continuï incrementant-se el nombre d'editorials que hi participen és un senyal inequívoc de la bona salut de la fira de llibres bisbalenca, que enguany comptarà amb un aparador de llibres de 180 metres", explica l'organització. També hi participaran tres llibreries de la Bisbal: la Llibreria Puput, la Llibreria La Siglantana i L'Esborrany Llibreria.

Homenatge a Jacint Verdaguer

Dissabte a la tarda es farà una sèrie d'activitats entorn de la figura de Jacint Verdaguer. La primera serà a les quatre de la tarda pel públic familiar i a càrrec de Caro von Arend: 'Canigó, una història gegant'. A les sis, es reflexionarà sobre la seva figura amb la conversa 'Verdaguer sense sotana' moderada per Jordina Boix, directora de la Fundació Verdaguer, que també comptarà amb la participació d'Àlvar Valls i Roser Carol. I a les set hi haurà el muntatge poètic i musical 'La Pomerola, el poeta', amb Anna Maluquer a la veu i Natàlia Arroyo al clarinet. L'espectacle es basa en el poema llarg que Jacint Verdaguer va compondre durant els moments més dramàtics i angoixants de la seva vida. Finalment, a dos quarts de nou del vespre, s'estrenarà en exclusiva a les comarques gironines 'Canigó 1883. La llegenda pirinenca de Jacint Verdaguer', dirigit per Albert Naudín.

Durant tot el cap de setmana, hi ha programades diverses activitats, a més de conferències i una vintena de presentacions de llibres. La programació acabarà diumenge amb un concert de Xarim Aresté, que oferirà un concert de versions en format acústic a dos quarts de vuit al pavelló Firal.

Indilletres

Indilletres va néixer el 2018 per iniciativa d'un grup de veïns que volia organitzar una fira d'editorials independents a la Bisbal d'Empordà. L'objectiu és el de "promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents i als autors".

A l'acte de presentació hi han participat l'alcalde, Òscar Aparicio; la regidora de Cultura, Eva Rovira i els membres de l'organització d'Indilletres, Xavier Cortadellas i Judit Pujadó. Mireia Mena i Guillem Ballaz ho han amenitzat amb una actuació de glosa. El cartell d'aquesta 6a edició de la fira Indilletres l'ha fet el pintor Rui Gomes.