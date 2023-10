Sophie Auster, la filla dels escriptors Paul Auster i Siri Hustvedt, comença a deixar enrere l’ombra dels seus pares per convertir-se en una personalitat amb nom propi com a cantant, actriu i model. Aquest diumenge presenta les cançons del seu proper treball, Milk for ulcers, a l’Auditori de Girona, dins la programació de Temporada Alta.

Què ha preparat pel concert?

Serà un concert íntim, una oportunitat única per poder fer una primera escolta de les meves noves cançons. M’acompanyarà al piano la meva bona amiga Marie Davy.

Arriba amb nou disc sota el braç. Quins estils musicals defensa a Milk for ulcers?

És un disc de cantautor/cantant en el sentit més pur de la paraula. Les influències van des de la música folk, soul i alternativa.

Som davant d’unes lletres que semblen traduir el que han viscut els últims temps amb la seva família: la mort del seu germà Daniel dues setmanes després de ser acusat de l’homicidi de la seva filla de 10 mesos i el càncer diagnosticat al pare, l’escriptor Paul Auster.

Sí, no hi ha dubte que tot el que ha passat al voltant de la meva família m’ha influenciat molt per escriure aquest disc. Crec que escriure cançons es pot convertir en una experiència catàrtica.

Escriure des del dolor ajuda a guarir les ferides?

Crec que sí. Trobem els nostres camins a través del dolor. Sóc una persona que necessita canalitzar les seves emocions en una cosa productiva, que em mantingui ocupada, i fer música és el millor mètode per bregar amb episodis traumàtics.

Quins han estat els principals obstacles que ha hagut de salvar al llarg de la carrera musical?

Crec que el major obstacle és intentar evitar, i això és un consell per a algú que comença, no perdre la teva veu a l’estudi. És molt intimidant quan productors que tenen molta més experiència que tu (i a vegades amb alguns premis Grammy a l’esquena) no t’escolten. Inevitablement acabes fent coses amb les quals no et reconeixes artísticament parlant, i has de tornar a començar des de zero. M’ha passat més d’una vegada, me’n penedeixo.

Qualsevol indústria és complicada per a una dona. A la musical veu passos endavant?

Crec que fins i tot avui dia i a hores d’ara hi ha molt de postureig amb el tema d’igualtat de drets. Es va avançant en la direcció correcta, però encara queda molt de camí per recórrer.

Li va molestar l’odi que va generar a les xarxes socials la publicació de la cançó No country for orange men, en referència a Trump?

No! Si us agrada Donald Trump, m’encanta que no us agradi la cançó.

Li treu la son que Trump torni a la presidència?

Trump no para de fer relliscades. Sóc optimista i crec que no serà elegit de nou.

Se sent estimada en el món de la música?

Gairebé tota la meva carrera l’he portat de manera molt independent, cosa que em dóna més poder i control de la situació. Intento envoltar-me de gent que em respecti a mi i al meu treball, i no preocupar-me de la gent que pretén enfonsar-te, ja sigui musical o personalment.

Compon pensant en el públic?

No, m’ha d’agradar a mi. Moltes vegades les coses més personals poden ser les més universals.

En un escenari se sent tan còmoda com en un set de rodatge?

Em sento més còmoda a l’escenari que no pas en un plató de rodatge. En un plató hi ha molts més obstacles per treballar a diferència d’un escenari, d’un concert en directe.

Quin és el seu primer record musical?

Veure La flauta màgica d’Ingmar Bergman amb els meus pares, i també escoltar Tom Waits al nostre menjador.