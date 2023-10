L'escriptor novaiorquès Peter Kaldheim va morir aquest divendres a la nit en un escenari de Barcelona mentre feia un monòleg humorístic. Segons ha avançat ‘La Vanguardia’ i ha confirmat el SEM a l’ACN, Kaldheim era a la sala Cronopios, al barri del Raval, quan es va trobar malament i poc després va caure desplomat a terra. Les tres unitats sanitàries que s’hi van desplaçar no li van poder salvar la vida, i l’escriptor va morir allà mateix. Només va publicar un llibre, ‘El viento idiota’, publicat per Planeta, una mena d'obra autobiogràfica que el va portar a Barcelona el 2020 i on ha anat retornant de tant en tant. L'actuació de divendres era la primera en públic i castellà. Les restes mortals de Kaldheim seran repatriades als Estats Units.

Nascut a New Hampshire el 1949 era un dels últims exponents vius de l’anomenada ‘generació beatnik’. Llicenciat en Literatura Anglesa, les drogues i l'alcohol li van destrossar la carrera, iniciada als anys 70. Kaldheim va arribar a entrar a la presó de Rikers Island, a Nova York, per venda de droga. Als anys 80 en va sortir i va viatjar durant tres anys pels Estats Units, sense família ni diners, vivint al carrer i viatjant fent autoestop o als trens de mercaderies, com els protagonistes de la novel·la ‘A la carretera’, de Jack Kerouac.