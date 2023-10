El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha anunciat aquest dissabte a la nit la seva arribada a Catalunya. "Feliç de tornar a trepitjar ja els Països Catalans", ha publicat a X després d'emprendre, a primera hora del matí, el camí de "tornada a casa" després de prop de cinc anys i mig exiliat a Bèlgica per evitar el seu ingrés a presó per la lletra de les seves cançons. Valtònyc havia dit al matí que "tornar sempre és la millor part de l'aventura" i ha donat les gràcies a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per haver-lo "acompanyat" i "ara també en aquest primer trajecte de tornada a casa". El darrer tram fins a Catalunya l'ha fet acompanyat del periodista Vicent Partal i de l'exconseller de Cultura Lluís Puig.

L'advocat de Valtòynic, Gonzalo Boye, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el retorn a l’Estat espanyol el pot fer ara perquè la pena de tres anys i mig de presó per injúries a la corona, enaltiment del terrorisme i amenaces ja ha prescrit i s'han deixat sense efecte les ordres nacionals i europees de detenció i ingrés a presó.