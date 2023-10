Atrapats en un malson deliciós

Més d’una dècada després de la primera (i única) actuació de Peeping Tom a Temporada Alta, la prestigiosa companyia belga ha tornat al festival per oferir una capbussada en un deliciós mar d’intranquil·litat i neguit, Diptych: The missing door and The lost room. Els cossos en torsió constant, caps decapitats que grallen com les gavines i llits que s’empassen persones que protagonitzen el díptic del col·lectiu capitanejat per Gabriela Carrizo i Franck Chartier van ocupar dissabte l’escenari del Teatre El Jardí, en l’estrena del certamen d’arts escèniques a Figueres. Festa grossa a la capital de l’Alt Empordà, amb les 900 butaques de l’equipament municipal plenes, perquè no cada dia es pot veure un dels màxims exponents de la dansa europea.

Per què Temporada Alta programa Peeping Tom a Figueres? «Ha estat meravellós, perquè el que fan no s’assembla a res», deia un espectador entusiasmat a la sortida, després de veure una singular barreja de dansa, teatre, acrobàcies i humor negre i surrealista, salpebrat amb picades d’ullet cap al món del cinema, amb una escenografia presentada com un set de rodatge ple de focus. Peeping Tom, que no amaga la seva admiració per l’univers torbador de David Lynch, va presentar al festival la reformulació de dues peces de dansa del 2013 i el 2015 poblades per un grup de personatges que està atrapat en espais sense sortida i, alhora, en el seu propi laberint interior, transitant entre la vigília i el malson. Ambientada en una mena d’habitació del pànic, amb més portes que mobles, excepte una butaca amb un cos que sembla haver posat la directa per esdevenir cadàver, The missing door arrenca amb un servent arrossegant les despulles d’una dona i afanyant-se a netejar-ne la sang de terra amb una baieta que pren vida pròpia. The lost room, en canvi, trasllada l’espectador a la luxosa cabina d’un vaixell on les hores (molt) baixes d’una parella contrasten amb el record, temps enrere, d’una sensual dansa amorosa que recorre tot l’espai. Les escenes salten del passat al present i del present a la trencadissa de la ment dels personatges sense més vocació que la de generar una hipnòtica sensació d’estranyesa entre aparicions, desaparicions i giragonses marcades per unes poderoses forces de la natura, sigui un vent huracanat o la tempesta de neu que deixa congelada una soferta cambrera d’habitacions. Insinuant idees perquè l’espectador en faci la seva lectura, però sense la necessitat de seguir un camí narratiu traçat perquè una cosa porti a l’altra d’una manera lògica, els ballarins-acròbates de la companyia van desplegant les seves coreografies desesperades embolcallades per una música i uns efectes sonors capaços de generar una atmosfera tant inquietant com atractiva. Caldria veure més d’un cop Diptych - o Triptych, que hi suma una tercera peça- per captar-ne tots els detalls, però durant els setanta minuts moviment i so van en total sintonia, com quan una de les intèrprets alça la cama compulsivament, fent servir el grinyol de les portes obrint-se i tancant-se com a ressort. Les transicions són perfectes i els mateixos artistes ajuden els tècnics a transformar l’escenografia entre la primera part i la segona, a la vista del pati de butaques, com si tot plegat també formés part del muntatge, un espectacle ple de gent que no pot sortir i tan ben executat com per fer que els espectadors tampoc vulguin marxar-ne.