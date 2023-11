Entre tots li van matar el pare

«Qui va matar el meu pare?» es preguntava l'escriptor Édouard Louis en un dels seus llibres, una obra que va fer fortuna a tot Europa i que s'ha adaptat al teatre en diverses ocasions. La darrera, en una producció dirigida per Thomas Ostermeier, el gran director alemany, que el cap de setmana passat va recalar a Temporada Alta.

Ostermeier, un dels artistes més fidels del festival, va dur a El Canal de Salt Qui a tué mon père, un muntatge amb la particularitat que és el mateix Louis qui interpreta el text. O el recorda. O el viu. Perquè al final, el que hi exposa és un relat profundament polític sobre les injustícies personals i socials a partir d'episodis de la seva infància i joventut, amb la difícil relació amb el seu pare, un homòfob turmentat per la seva malsana concepció de masculinitat i incapaç d'entendre el seu fill homosexual, com a fil conductor.

No és el primer cop que els camins d'Ostermeier i Louis es creuen. Després de l'adaptació d'Història de la violència, signada per l'autor i que també va passar per Temporada Alta, el director l'ha convençut per pujar a l'escenari per primera vegada per parlar de totes les violències que ens assoten, de les familiars a les que inflingeixen els governs.

Édouard Louis hi narra anys de menyspreus a casa, per un pare dels que pensen que els homes no han de ballar, ni plorar, ni tan sols estudiar, i per una mare que li retreu la vergonya que li fa passar el seu fill «marieta». El record d'un sopar familiar en què es va vestir de noia per cantar una cançó d'Aqua i el seu progenitor es va negar a mirar-lo tot i suplicar-li és especialment punyent explicat per la persona que va viure el mal tràngol i que s'ha passat anys intentant pair-lo.

L'experiència individual de Louis i la seva família, però, queda, en el llibre i en el monòleg, indestriablement lligada de la situació política i social a França.

«Qui va matar el meu pare?» es pregunta. Qui li ha matat el pare, si encara és viu? Fill d'una família pobra i marcada per la brutalitat paterna, el pare de l'autor és un home sense estudis que beu i viu de treballar en una fàbrica, sent una peça més d'un sistema que l'abandona quan un accident laboral li trinxa l'esquena.

Louis posa noms i cognoms a la corrua de polítics que han anat aprovant lleis que han tingut conseqüències directes en la decadència física del seu pare, que més que viure sobreviu: el president que dirigia el govern que li va retirar la pensió d'invalidesa i el va obligar a posar-se a treballar de nou tot i no tenir esma ni salut per fer-ho, el que el va obligar a treballar més hores o el que el va fer pagar pel tractament que necessitava, traient-lo del sistema públic. Ho fa d'una manera gràfica i viscerala -literalment-, amb uns exemples que tenen el valor de recordar-nos que les decisions que es prenen als despatxos, al final, també serveixen per decidir fins quan i com viurem tots plegats.

L'home que creia que els mascles no se sotmetien a res va acabar sotmès a tot. I el seu fill ho explica des de la rancúnia d'haver-lo sofert en primera persona, però també amb comprensió, reconeixent que potser no era del tot culpa seva.

Al final arriba la reconciliació. Quan tot és mort i corcat l'única solució és cremar-ho tot.