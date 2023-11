La natura clama venjança

Drive your plow over the bones of the dead - Temporada Alta

En un llogarret de muntanya a Polònia, tocant amb la República Txeca, una sèrie d’assassinats trastoca la vida dels quatre veïns que hi viuen. Tots els morts tenen una cosa en comú, són membres del club de caça local, i l’excèntrica Janina, una anciana que viu bolcada en els animals, l’astrologia i la poesia de William Blake, hi veu un missatge de la natura. La fauna vol venjança.

Amb la controvertida novel·la Sobre los huesos de los muertos de la premi Nobel Olga Tokarczuk com a punt de partida, la prestigiosa companyia britànica Complicité va debutar dijous a Temporada Alta -divendres i dissabte repeteixen al Teatre Municipal- amb Drive your plow over the bones of the dead, una extraordinària adaptació amb aires de misteri i de conte de terror, humor i un missatge radicalment ecologista.

Simon McBurney dirigeix el muntatge, un ecothriller de gairebé tres hores de durada que aborda qüestions com l’activisme ambiental, l’espiritualitat, la moral o la marginalització de les dones, especialment a partir de certa edat, d’una forma magistral.

La protagonista està permanentment palplantada davant d’un micròfon de cara al públic, però no és un monòleg estàtic; hi ha un bona colla de crims a resoldre, però va molt més enllà d’una història de suspens clàssica i alguns actors interpreten animals, però de cap manera és una faula.

La brillant interpretació d’Amanda Hadingue, que es posa a la pell de Janina, una antiga enginyera reconvertida en mestra a qui els seus veïns titllen de vella boja, trasllada l’espectador a la solitud de les muntanyes poloneses per sentir una història que només arriba a través dels seus ulls i la seva veu.

Fets, reflexions, idees i fins i tot malsons s’entrellacen en la narració de l’estrella absoluta de l’espectacle, mentre la resta d’intèrprets, nou, li fan els cors per representar els seus pensaments, donant vida a persones i animals en un escenari fosc que es va modulant gràcies a projeccions que donen profunditat a l’escena i que marquen el pas de les estacions i a un treball coreogràfic per part dels artistes per convertir l’espai ara en una comissaria, ara en una església o una habitació d’hospital.

Tot i la tensió creixent de la narració, remarcada per la música, els cops d’efecte sonors i flaixos de llum que enceguen deliberadament la platea; el to reivindicatiu i la reflexió sobre el lliure albir i la predeterminació -«el cel és la plantilla que controla la nostra vida», diu Janina- a Drive your plow... no li falta l’humor.

El cinisme i l’humor negre de la protagonista generen més d’una riallada amb la boca petita que ajuda a afluixar la corda, destensant l’incòmode dilema sobre la nostra relació amb els animals que plantegen el muntatge i el llibre, vist per alguns com una incitació a l’ecoterrorisme.

El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, assegura que ha costat anys aconseguir que Complicité trepitgi Girona i, de fet, feia més d’una dècada de la darrera visita de la companyia a Catalunya. Ara que ja hem tastat l’excel·lència del producte, que no triguin tant a tornar.