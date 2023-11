Girona enceta aquest dimarts un festival de cinema sense sala de cinema. Després de reobrir els Albèniz Plaça en les dues darreres edicions per acollir les projeccions, la 35a edició del Festival de Cinema de Girona es posa en marxa aquest dimarts sense una gran pantalla per a mostrar les pel·lícules participants i, tot i que la intenció inicial de l’organització era convertir l’antic Teatre Odeón en la seu principal, l’opció ha quedat descartada per motius de seguretat.

«Hem obert dos anys un cinema tancat i ens hi hem deixat la pell i la butxaca, per això ara creia que podia aixecar una ruïna com l’Odeón», explica el director del certamen, Lluís Valentí, que es mostra molt crític per la pèrdua de les sales de cinema al centre de Girona amb el tancament de l’Albéniz Centre l'any passat.

«Hi ha tretze sales de cinema tancades i els culpables som tots», afirma. És per això, assegura, i perquè «cada acció del festival és reivindicativa» que va voler dur el certamen al cor del Barri Vell, en un espai «màgic» però «en estat ruïnós, per expressar l’estat de la nostra cultura».

Finalment, però, les condicions de l’espai on es vol tirar endavant una gran botiga de bicicletes han fet que quedés descartat per motius de seguretat per part de l’Ajuntament. Com a alternativa, el consistori li ha ofert altres espais municipals com ara l’Auditori o el centre cívic del Barri Vell-Mercadal, però l’organització els ha refusat.

I és que Valentí tenia clar que no volia marxar de les icòniques escales de Sant Martí i per això instal·larà pantalles de plasma al Palau de Caramany. Les altres projeccions es repartiran entre l’Auditori Josep Irla de la Generalitat, que acollirà dimarts la inauguració amb la pel·lícula Warhol, i l’Auditori Viader de la Casa de Cultura, on es farà la cloenda aquest cap de setmana.

«No tenim una gran sala d’estrena però la màgia hi serà i el més important del festival, els contactes entre representants de la indústria, també», resumeix.

La gran aposta del festival, però, és el format en línia. De les 1.597 produccions presentades enguany -entre llargmetratges, curts, websèries o videoclips-, se n’han seleccionat 455 que es podran veure de franc des de la Sala Streaming del web del certamen.

Pel que fa al projecte educatiu del festival, més de 10.000 infants i joves escolliran els premis de la categoria Infància i Joventut. A més, dissabte el festival programa un debat sobre la intel·ligència artificial aplicada a la creació cinematogràfica.

Aquest dilluns al matí s'ha presentat la 35a edició del festival, que s'allargarà fins el diumenge 12 de novembre. En la roda de premsa hi ha participat el director de la pel·lícula Warhol, Adam Ethan Crow, qui ha avançat que està treballant en dos projectes cinematogràfics nous. Aprofitant l'estada a Girona, ha assegurat que localitzarà espais a la ciutat per convertir-los en escenaris de les noves pel·lícules.