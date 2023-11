Doctor Prats tancarà gira i cicle el cap de setmana del 15, 16 i 17 de desembre amb quatre concerts especials i gratuïts abans de prendre's un temps sabàtic fins al 2025. La gira, batejada com Adeu fins aviat, arrencarà el 15 de desembre a Cassà de la Selva en un espectacle que han batejat com a Xaranga. El concert començarà amb una xaranga que recorrerà els carrers de la població fent cançons de Doctor Prats per a recollir tothom cap a l'escenari del concert.

En aquesta gira hi haurà un concert a cada província, tot i que no trepitjaran cap gran capital «amb la voluntat d'agrair el suport que des de les places de Catalunya s'ha donat al grup». Després de Cassà, dissabte 16 de desembre, el grup farà dos concerts. Al migdia a Balaguer, celebraran l'espectacle El vermut en format acústic i pensat per a un públic familiar. A la tarda faran el concert El Festribal on recuperaran els trets característics que van donar a conèixer la formació: pintures, plomes d'indi i coreografies. Finalment, diumenge 17 de desembre, se celebrarà El comiat, un gran concert ubicat a la plaça Nova de Terrassa amb col·laboracions d'artistes. Després d'aquest concert, Doctor Prats es prendrà un temps sabàtic al llarg del qual es dedicaran a escriure noves cançons que veuran la llum l'any 2025.